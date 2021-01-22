Молдова может не получить 60 миллионов евро, обещанных Йоханнисом

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Молдова может не получить транш в 60 миллионов евро из безвозвратной финансовой помощи Румынии в размере 100 миллионов, предоставленной в рамках соглашения, подписанного в 2010 году.
Об этом заявил посол Румынии в Республике Молдова Даниэл Ионицэ в эфире телеканала TVR Moldova.
Чтобы получить деньги, правительство Молдовы должно подписать не позднее апреля 2021 года шестой дополнительный протокол о продлении соглашения от 2010 года.
"Шестой дополнительный протокол продлевает соглашение о стомиллионном гранте, срок его действия истекает в апреле этого года. Если срок не будет продлен, существует большой риск, что около 60 миллионов евро будут потеряны Республикой Молдова", — пояснил посол.
Ионицэ отметил, что румынская сторона отправила этот протокол в Кишинев в ноябре 2020 года. Однако правительство Кику ушло в отставку, не успев его подписать.
По мнению дипломата, Конституционный суд Молдовы своим решением мог бы позволить временному правительству во главе с Аурелиу Чокоем подписать этот документ.
Посол Румынии также подчеркнул, что дополнительный протокол продлевает грантовое соглашение на 5 лет, а также пролонгирует финансируемые из гранта проекты, которые находятся в процессе реализации.
О необходимости подписать шестой дополнительный протокол заявил во время визита в Кишинев в декабре 2020 года президент Румынии Клаус Йоханнис.
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