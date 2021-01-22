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Посольство Румынии в Молдове

Молдова может не получить 60 миллионов евро, обещанных Йоханнисом

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210122/33345077/moldova-mozhet-ne-poluchit-60-millionov-evro-obeschannykh-yokhannisom.html

Посол Румынии в Молдове заявил, что из-за отставки правительства некому подписать доппротокол о продлении грантового соглашения.

КИШИНЕВ, 22 янв — Sputnik. Молдова может не получить транш в 60 миллионов евро из безвозвратной финансовой помощи Румынии в размере 100 миллионов, предоставленной в рамках соглашения, подписанного в 2010 году.

Об этом заявил посол Румынии в Республике Молдова Даниэл Ионицэ в эфире телеканала TVR Moldova.

Чтобы получить деньги, правительство Молдовы должно подписать не позднее апреля 2021 года шестой дополнительный протокол о продлении соглашения от 2010 года. 

"Шестой дополнительный протокол продлевает соглашение о стомиллионном гранте, срок его действия истекает в апреле этого года. Если срок не будет продлен, существует большой риск, что около 60 миллионов евро будут потеряны Республикой Молдова", — пояснил посол.

Ионицэ отметил, что румынская сторона отправила этот протокол в Кишинев в ноябре 2020 года. Однако правительство Кику ушло в отставку, не успев его подписать.

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© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova
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По мнению дипломата, Конституционный суд Молдовы своим решением мог бы позволить временному правительству во главе с Аурелиу Чокоем подписать этот документ.

Посол Румынии также подчеркнул, что дополнительный протокол продлевает грантовое соглашение на 5 лет, а также пролонгирует финансируемые из гранта проекты, которые находятся в процессе реализации.

О необходимости подписать шестой дополнительный протокол заявил во время визита в Кишинев в декабре 2020 года президент Румынии Клаус Йоханнис.

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Теги:
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