Что ждет Молдову при Байдене: сценарий на примере Латвии

Эксперт рассказал, как США будут влиять на Восточную Европу, в частности на постсоветские страны, при 46-м американском президенте Джо Байдене.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Поддержка прозападных партий в Восточной Европе резко возрастет при президенте США Джо Байдене, а активность воздействия Америки при нем будет гораздо выше, чем при Дональде Трампе. Такое мнение озвучил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, Дональд Трамп хотел в первую очередь заниматься торговлей, а "Джо Байден – идеологический политик, строящий великое и прекрасное завтра, в котором Америка главная, а все остальные потом".

"В этой ситуации Восточная Европа и особенно страны бывшего СССР для него очень важны, потому что в великом и прекрасном завтра нет места России. А как РФ туда не пустить? Она же большая, ее просто так остановить трудно. Поэтому надо сделать так, чтобы вокруг нее были только ее противники. Поэтому поддержка прозападных партий в Восточной Европе резко возрастет при Байдене", – сказал Журавлев.

Как считает собеседник, "активность воздействия США будет многократно больше, чем при Трампе".

При этом, по мнению эксперта, скорее всего, Молдову могут ждать некоторые бонусы.

"Но, как показывает пример Прибалтики, бонусы эти весьма короткие и тактические. Все равно Америка не заставит Европу покупать сельскохозяйственную продукцию из Молдовы. Да, США дадут какие-то дешевые кредиты и еще что-то, но займы надо рано или поздно отдавать. А если молдавские товары не покупают, то за счет чего их возвращать?" – обратил внимание эксперт.

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Кроме того, как уточнил Журавлев, дешевые кредиты – лишь на начальном этапе.

"К примеру, вам звонят и предлагают кредитную карту без процентов на 100 дней, но не рассказывают, какие будут проценты по истечении этих 100 дней. Вот так будет и с Америкой. Не потому, что они любят или не любят Молдову, а потому, что не Молдова для них ключевая", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, для США даже Западная Европа – "вопрос технологический, инструмент и не более, а уж Восточная Европа – это дважды инструмент".

"У США вопрос в отношениях с Россией. И экономика здесь тоже всего лишь средство, цель – политика. Если Трамп был экономический президент, то Байден – политический. И получить что-то за нелюбовь к России будет можно, но недолго, потому что потом уже за это перестанут платить", – отметил Журавлев.

В качестве примера он привел Латвию. "За нелюбовь к России эта страна получала очень приличные бонусы, но при этом государству было выдвинуто требование закрыть всю свою промышленность как не отвечающую экологическим стандартам. И теперь эта страна, в которую вложено очень много денег, стала очень бедной, говоря дипломатическим языком", – заключил Журавлев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется получить отклик администрации президента США Джо Байдена на свои предложения по отношениям Москвы и Вашингтона, мяч сейчас на стороне США.

По данным газеты Washington Post, которая ссылается на свои источники, Байден исключает "перезагрузку" двусторонних отношений с Россией.

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Антироссийский и пронатовский консенсус будет в основе внешней политики Байдена, считает управляющий директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates, Inc., бывший советник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии политолог Томас Грэм.

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