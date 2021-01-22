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Джо Байден во время жарки стейка.

Что ждет Молдову при Байдене: сценарий на примере Латвии

© AP Photo / Charlie Neibergall
Политика
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Эксперт рассказал, как США будут влиять на Восточную Европу, в частности на постсоветские страны, при 46-м американском президенте Джо Байдене.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Поддержка прозападных партий в Восточной Европе резко возрастет при президенте США Джо Байдене, а активность воздействия Америки при нем будет гораздо выше, чем при Дональде Трампе. Такое мнение озвучил в комментарии радиостудии Sputnik Молдова генеральный директор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

По его словам, Дональд Трамп хотел в первую очередь заниматься торговлей, а "Джо Байден – идеологический политик, строящий великое и прекрасное завтра, в котором Америка главная, а все остальные потом".

"В этой ситуации Восточная Европа и особенно страны бывшего СССР для него очень важны, потому что в великом и прекрасном завтра нет места России. А как РФ туда не пустить? Она же большая, ее просто так остановить трудно. Поэтому надо сделать так, чтобы вокруг нее были только ее противники. Поэтому поддержка прозападных партий в Восточной Европе резко возрастет при Байдене", – сказал Журавлев.

Как считает собеседник, "активность воздействия США будет многократно больше, чем при Трампе".

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© Sputnik / Rodion Proca
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При этом, по мнению эксперта, скорее всего, Молдову могут ждать некоторые бонусы.

"Но, как показывает пример Прибалтики, бонусы эти весьма короткие и тактические. Все равно Америка не заставит Европу покупать сельскохозяйственную продукцию из Молдовы. Да, США дадут какие-то дешевые кредиты и еще что-то, но займы надо рано или поздно отдавать. А если молдавские товары не покупают, то за счет чего их возвращать?" – обратил внимание эксперт.

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Кроме того, как уточнил Журавлев, дешевые кредиты – лишь на начальном этапе.

Белый дом в Вашингтоне.
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"К примеру, вам звонят и предлагают кредитную карту без процентов на 100 дней, но не рассказывают, какие будут проценты по истечении этих 100 дней. Вот так будет и с Америкой. Не потому, что они любят или не любят Молдову, а потому, что не Молдова для них ключевая", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, для США даже Западная Европа – "вопрос технологический, инструмент и не более, а уж Восточная Европа – это дважды инструмент".

"У США вопрос в отношениях с Россией. И экономика здесь тоже всего лишь средство, цель – политика. Если Трамп был экономический президент, то Байден – политический. И получить что-то за нелюбовь к России будет можно, но недолго, потому что потом уже за это перестанут платить", – отметил Журавлев.

В качестве примера он привел Латвию. "За нелюбовь к России эта страна получала очень приличные бонусы, но при этом государству было выдвинуто требование закрыть всю свою промышленность как не отвечающую экологическим стандартам. И теперь эта страна, в которую вложено очень много денег, стала очень бедной, говоря дипломатическим языком", – заключил Журавлев.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия надеется получить отклик администрации президента США Джо Байдена на свои предложения по отношениям Москвы и Вашингтона, мяч сейчас на стороне США.

Трибуна в зале для пресс-конференций штаб-квартиры НАТО.
© Sputnik / Aleksey Vitvitskiy
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По данным газеты Washington Post, которая ссылается на свои источники, Байден исключает "перезагрузку" двусторонних отношений с Россией.

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Антироссийский и пронатовский консенсус будет в основе внешней политики Байдена, считает управляющий директор консалтинговой фирмы Kissinger Associates, Inc., бывший советник президента США Джорджа Буша-младшего по России и Евразии политолог Томас Грэм.

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