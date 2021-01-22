Комментарий МИД РФ по ситуации со статусом русского языка в Молдове

Вопрос о статусе русского языка, как отмечает источник, имеет большое значение для сохранения социальной стабильности и межнационального согласия в молдавском обществе, а также в контексте приднестровского урегулирования.

КИШИНЕВ, 22 янв – Sputnik. Россия рассчитывает, что у руководства Молдовы, где русский язык был лишен особого статуса, хватит "здравого смысла" не провоцировать обострения внутриполитической напряженности на языковой почве, заявила в пятницу официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

"Вопрос о статусе русского языка имеет большое значение для сохранения социальной стабильности и межнационального согласия в молдавском обществе, а также в контексте приднестровского урегулирования. Рассчитываем, что у руководства республики хватит здравого смысла, чтобы не провоцировать искусственное обострение внутриполитической напряженности на языковой почве", – говорится в комментарии Захаровой, опубликованном на сайте российского дипведомства.

По ее словам, решение Конституционного суда Молдовы от 21 января, положившее конец особому статусу русского языка, вызывает "глубокое сожаление".

"Вердикт Конституционного суда, перечеркивающий решение молдавского парламента, не может не разочаровывать еще и тем, что не далее как в ноябре 2020 года Майя Санду обещала после победы на президентских выборах делать все, что в ее силах, чтобы сфера использования русского языка "была на уровне". Она призывала не верить "страшилкам" о том, что после ее избрания будут ущемляться права русскоязычного населения на обучение и обращение в госорганы на родном языке. Не прошло и месяца после ее инаугурации, как эти обещания оказались нарушенными", – указали в МИД РФ.

Решение Конституционного суда

Конституционный суд Молдовы в четверг рассмотрел запрос депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку о контроле конституционности закона о функционировании языков и признал закон неконституционным.

С момента обретения независимости и до июня 2018 года базовым документом всей языковой политики в Республике Молдова был Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". В июне 2018 года Конституционный суд признал один из старейших действующих в Молдове законов "устаревшим".

Предложенный социалистами и принятый в окончательном чтении в парламенте 16 декабря прошлого года закон о функционировании языков не содержит названия государственного языка, а ссылается в этом вопросе на Конституцию. По закону государство берет на себя обязательство обеспечить изучение государственного языка, а также провозглашает русский языком межнационального общения.

Как и прежний документ, новый закон дает гражданам право получать судебные документы и участвовать в процессуальных действиях на приемлемом языке.

После принятия закона его сразу же обжаловали в КС депутаты DA и PUN. Конституционный суд, однако, отклонил требования депутатов о приостановлении действия закона о функционировании языков на территории Молдовы — это произошло дважды: в ответ на запрос Цыку, а также на запрос Плынгэу и Чобану. Тогда инстанция установила, что причин для приостановки действия закона на время рассмотрения его конституционности нет.

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