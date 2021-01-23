Санду выразила соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Харькове

Во время возгорания в доме престарелых погибли 15 человек. Власти соседней страны начали расследование причин ЧП.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду направила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому соболезнования в связи с трагическим эпизодом, произошедшим днем ранее.

"С глубоким сожалением узнала о пожаре в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли люди. В эти трудные времена прошу вас от имени народа Республики Молдова и моих коллег принять наши глубокие чувства сострадания и солидарности с украинским народом", – говорится в сообщении Санду на официальной странице в Facebook.

Она передала соболезнования семьям погибших.

Пожар в доме престарелых в Харькове произошел 21 января. Не менее 15 человек погибли, еще пятеро пострадали.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, к тушению были привлечены 28 пожарных и 7 единиц спецтехники. Случай отнесен к категории ЧП государственного уровня.

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать комиссию по расследованию причин пожара, а главе министерства внутренних дел Арсену Авакову возбудить уголовное дело и взять расследование под личный контроль.

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