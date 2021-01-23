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Пожар в доме престарелых в Харькове.

Санду выразила соболезнования Зеленскому в связи с пожаром в Харькове

© Sputnik / Стрингер
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210123/33356346/sandu-vyrazila-soboleznovaniya-zelenskomu-v-svyazi-s-pozharom-v-harkove.html

Во время возгорания в доме престарелых погибли 15 человек. Власти соседней страны начали расследование причин ЧП.

КИШИНЕВ, 23 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду направила своему украинскому коллеге Владимиру Зеленскому соболезнования в связи с трагическим эпизодом, произошедшим днем ранее.

"С глубоким сожалением узнала о пожаре в доме престарелых в Харькове, в результате которого погибли люди. В эти трудные времена прошу вас от имени народа Республики Молдова и моих коллег принять наши глубокие чувства сострадания и солидарности с украинским народом", – говорится в сообщении Санду на официальной странице в Facebook. 

Она передала соболезнования семьям погибших.

Автомобиль скорой помощи Украины. Архивное фото
© Sputnik
Пожар в доме престарелых в Харькове: есть погибшие

Пожар в доме престарелых в Харькове произошел 21 января. Не менее 15 человек погибли, еще пятеро пострадали.

Площадь возгорания составила 100 квадратных метров, к тушению были привлечены 28 пожарных и 7 единиц спецтехники. Случай отнесен к категории ЧП государственного уровня. 

Президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству создать комиссию по расследованию причин пожара, а главе министерства внутренних дел Арсену Авакову возбудить уголовное дело и взять расследование под личный контроль.

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