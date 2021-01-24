Что ждать от нового секретаря Высшего совета безопасности Молдовы

Работы у нового секретаря ВСБ вряд ли будет много, учитывая проблемы, с которыми неизбежно столкнется Майя Санду.

Назначение Аны Ревенко секретарем Высшего совета безопасности (ВСБ) при президенте Молдовы, а также советником президента по обороне и безопасности вызвало массу слухов и дискуссий.

В самом деле, сложно понять, каким образом общественница Ревенко была назначена на этот пост. Больше двадцати лет она занималась исключительно помощью жертвам торговли людьми. Это, безусловно, со всех сторон полезное и нужное дело. Но оборона и безопасность?

Такие области традиционно поручают суровым мужчинам в строгих пиджаках и с армейской выправкой. Ревенко же имеет отношение к государевой службе разве что как бывший директор Центра по борьбе с трафиком людей при МВД.

Эксперты уже прочесали прошлое Аны Ревенко, начиная с ее CV, но ничего, объясняющего назначение, не нашли. Зато отыскали пробелы в налоговых декларациях, из-за которых в любой стране советника администрации президента ожидали бы неприятные разговоры с нанимателем.

Придется ли Ревенко доказывать свою чистоту перед законом, неизвестно. Может быть, в администрации Майи Санду так не принято. По крайней мере, другая советница президента, Лилиана Николаеску-Онофрей, когда ее обвинили в плагиате, просто заявила, что "ложным сообщениям не стоит уделять внимания".

Попытки отыскать смысл

В попытках отыскать смысл пребывания Ревенко на посту секретаря Высшего совета безопасности некоторые эксперты предположили, что она — чья-то родственница, и ее назначение — результат кумовства. И даже фамилии называют, кому именно родней приходится нынешняя глава ВСБ.

Другие полагают, что появление общественницы на этом посту стало итогом политических игр. И что Ревенко — это креатура вовсе не Майи Санду, а политиков, с которыми Санду вынуждена считаться. Третьи считают, что Ревенко, вхожая в Совет Европы (она является членом группы экспертов СЕ по борьбе с трафиком людей GRETA) у Санду будет вовсе не советницей, а наблюдателем за процессами в президентуре.

В целом, надо признать, что пока неизвестно, чем в действительности будет заниматься Ревенко на посту главы ВСБ. Хотя бы потому, что и сам Высший совет безопасности, несмотря на свое грозное наименование — структура настолько же аморфная, насколько и бесполномочная.

А должность секретаря ВСБ выглядит и вовсе служебной — что-то посередине между секретаршей и архивариусом.

По закону секретарем совета может быть назначен любой гражданин с высшим образованием, без судимостей, со стажем работы "в органах" не менее пяти лет (вот где Ревенко пригодилась должность в Центре по борьбе с трафиком людей при МВД), который не состоит ни в каких партиях и не занимался политикой в течение последних десяти лет.

Вот, собственно, и все требования.

Инструмент ушедшей эпохи

Функции Высшего совета безопасности описывает специальная статья в Законе "О государственной безопасности" 1995 года. Согласно тексту закона, ВСБ "является консультативным органом, анализирующим деятельность министерств и других центральных административных органов <...> и вырабатывающим соответствующие рекомендации для президента Республики Молдова".

При этом "члены Высшего совета безопасности не наделяются дополнительными должностными полномочиями и не имеют права издавать распоряжения, выходящие за пределы компетенции, обусловленной занимаемой должностью".

Казалось бы, просто совещательный орган при президенте. Совещательный, да не совсем.

В состав ВСБ по умолчанию входят спикер парламента, премьер-министр, глава профильной парламентской комиссии, министр обороны, глава МВД, директор СИБ, генпрокурор и президент Нацбанка. В таком составе решения ВСБ, принятые под председательством главы государства, приобретают вес — в рамках полномочий отдельно взятых его членов.

Но тут есть нюанс: учреждался ВСБ в "полупрезидентской" республике, где у главы государства было побольше полномочий по части кадров. А вот основную часть времени ВСБ функционировал в республике парламентской.

И получается, в состав совета при президенте неизбежно войдут представители разнообразных коалиций (а то и просто партий), ведущих между собой жестокую борьбу за власть. И все это должно каким-то образом функционировать.

Во времена президента Воронина это противоречие не ощущалось. Правление коммунистов, которые с 2001 по 2009 год удерживали большинство в парламенте, было на сто процентов консолидированным — на всех постах находились люди, работавшие на один политический курс.

А вот дальше начались парадоксы. Работа Высшего совета безопасности начала прямо зависеть от комбинаций, что складывались в парламенте.

Ненужный совет

Взять хоть состав Высшего совета безопасности, утвержденный в октябре 2009 года. Просто представьте себе эту картину — за одним столом на заседаниях ВСБ должны были собираться лидер либералов Михай Гимпу (и. о. президента), лидер ЛДПМ Владимир Филат (премьер), лидер Альянса "Молдова Ноастрэ" Серафим Урекян (первый вице-спикер), лидер Демпартии Мариан Лупу (как просто депутат парламента), а также министры, распределенные по креслам согласно строго утвержденной политической квоте.

В такой обстановке никаких решений и серьезных дискуссий возникнуть, в принципе, не может. Существование Высшего совета безопасности при президенте одновременно с коалицией в парламенте теряет всякий смысл. Если уж на то пошло, политикам проще решать вопросы в уютном ресторане, чем на заседаниях ВСБ — по крайней мере, там меньше лишних глаз и ненужных разговоров.

Именно так выглядел Высший совет безопасности как при сменявших друг друга и. о. президента, так и при Николае Тимофти.

При Игоре Додоне в условиях, когда в парламенте ни у одной партии не было большинства, мало что поменялось. В состав ВСБ, где председательствовал Додон, входили министры и руководители госструктур — назначенцы Демпартии, которой руководил Плахотнюк. Видимо, для равновесия в состав ВСБ были включены советники президента и башкан Гагаузии.

Та же разноголосица продолжилась и после создания парламентской коалиции ПСРМ-ACUM.

Некоторый смысл Высший совет безопасности приобрел в составе, определенном указом президента в декабре 2019 года после создания коалиции ПСРМ и Демпартии. Практически все его члены были настроены работать в соответствии с курсом, проложенным социалистами.

Однако продолжалась эта идиллия меньше года. На этот раз поменялась не очередная коалиция в парламенте, а глава государства — в ноябре 2020 года председателем Высшего совета безопасности стала президент Майя Санду.

Майя Санду вряд ли знает, что делать с ВСБ

Что делать с Высшим советом безопасности, нынешний президент Молдовы, скорее всего, не представляет. Формально продолжает действовать его прежний состав, утвержденный еще указом президента Додона.

Судя по назначению Аны Ревенко секретарем ВСБ, скоро последует и указ Майи Санду о новом составе этой структуры. В которую по закону должны войти... спикер парламента Зинаида Гречаная, генпрокурор Александр Стояногло, и. о. глав МВД и Минобороны Павел Войку и Виктор Гайчук, а также председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороне и общественному порядку Сержиу Сырбу.

Можно ручаться, что Майе Санду трудно представить себе комфортное председательство на таком заседании. Президент уже выражала свое неудовольствие нынешним видом ВСБ в телевизионном эфире и расплывчато говорила о неких "реформах", которые она собирается провести.

Однако никаких реформ Санду провести не сможет — потому что тогда придется изменить Закон "О государственной безопасности" 1995 года, а для этого в парламенте не хватит голосов. Любая реорганизация ВСБ неизбежно должна пройти через парламент и выхода здесь никакого не существует.

Вот и получается — секретарь Высшего совета безопасности назначен, а вот в самом совете для Санду нет никакого толка. Если же Майя Санду заседание ВСБ и созовет (хотя трудно понять, зачем ей это может понадобиться), то ничего полезного для себя глава государства оттуда не вынесет.

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