Президент Молдовы определилась с составом Высшего совета безопасности

Состав Высшего совета безопасности изменился. Первое заседание структуры, после того как Майя Санду вступила в должность президента, состоится 26 января.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала в понедельник указ о формировании состава Высшего совета безопасности (ВСБ).

"Закон прямо устанавливает включение в состав Высшего совета безопасности лиц, занимающих определенные государственные должности. При этом в соответствии с измененным постановлением ВСБ его состав пополнен 11 гражданами. Первое заседание ВСБ состоится 26 января в 12.00", – отмечено на официальной странице администрации президента в Facebook.

В состав Высшего совета безопасности входят:

Майя Санду – президент Республики Молдова, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил;

Анна Ревенко – секретарь ВСБ, советник главы государства по вопросам обороны и национальной безопасности;

спикер парламента;

премьер-министр; © Sputnik / Mihai Caraus Санду намерена изменить состав Высшего совета безопасности

председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороны и общественному порядку;

министр обороны;

глава МВД;

руководитель Службы информационной безопасности;

генеральный прокурор;

глава Национального банка.

Назначенные члены ВСБ:

Андрей Спыну – генеральный секретарь аппарата президента;

Олеся Стамате – советник главы государства по вопросам юстиции;

Вячеслав Негруца – советник президента в области экономики;

Алла Немеренко – советник президента в области здравоохранения;

Игорь Гросу – исполняющий обязанности главы партии PAS, которой до избрания президента руководила Майя Санду, председатель фракции PAS в парламенте Молдовы, вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороны и общественному порядку;

Кирилл Моцпан – депутат от фракции DA;

Сергей Литвиненко – депутат от PAS;

Владимир Мунтяну – вице-председатель Нацбанка;

Сергей Гайбу – экономический эксперт общественной организации Expert-Grup;

Татьяна Рэдукану – экс-судья, глава админсовета общественной организации "Центр юридических ресурсов Молдовы" (Centru de resurse juridice);

Владислав Кульминский – эксперт в области внутренней политики и безопасности, глава Института стратегических инициатив.

"Высший совет безопасности осуществляет свою деятельность на основании Конституции Молдовы, закона о государственной безопасности, закона о национальной обороне, других законодательных актов и положения о Высшем совете безопасности, утвержденного президентом республики", – сказано в тексте указа.

В документе также отмечено, что правительство и органы публичного управления будут предоставлять Высшему совету безопасности информацию, необходимую для его деятельности, и оказывать ему всестороннюю помощь.

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