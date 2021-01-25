Президент Молдовы определилась с составом Высшего совета безопасности

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала в понедельник указ о формировании состава Высшего совета безопасности (ВСБ).
"Закон прямо устанавливает включение в состав Высшего совета безопасности лиц, занимающих определенные государственные должности. При этом в соответствии с измененным постановлением ВСБ его состав пополнен 11 гражданами. Первое заседание ВСБ состоится 26 января в 12.00", – отмечено на официальной странице администрации президента в Facebook.
В состав Высшего совета безопасности входят:
- Майя Санду – президент Республики Молдова, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил;
- Анна Ревенко – секретарь ВСБ, советник главы государства по вопросам обороны и национальной безопасности;
- спикер парламента;
- премьер-министр;© Sputnik / Mihai Caraus
- председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороны и общественному порядку;
- министр обороны;
- глава МВД;
- руководитель Службы информационной безопасности;
- генеральный прокурор;
- глава Национального банка.
Назначенные члены ВСБ:
- Андрей Спыну – генеральный секретарь аппарата президента;
- Олеся Стамате – советник главы государства по вопросам юстиции;
- Вячеслав Негруца – советник президента в области экономики;
- Алла Немеренко – советник президента в области здравоохранения;
- Игорь Гросу – исполняющий обязанности главы партии PAS, которой до избрания президента руководила Майя Санду, председатель фракции PAS в парламенте Молдовы, вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороны и общественному порядку;
- Кирилл Моцпан – депутат от фракции DA;
- Сергей Литвиненко – депутат от PAS;
- Владимир Мунтяну – вице-председатель Нацбанка;
- Сергей Гайбу – экономический эксперт общественной организации Expert-Grup;
- Татьяна Рэдукану – экс-судья, глава админсовета общественной организации "Центр юридических ресурсов Молдовы" (Centru de resurse juridice);
- Владислав Кульминский – эксперт в области внутренней политики и безопасности, глава Института стратегических инициатив.
"Высший совет безопасности осуществляет свою деятельность на основании Конституции Молдовы, закона о государственной безопасности, закона о национальной обороне, других законодательных актов и положения о Высшем совете безопасности, утвержденного президентом республики", – сказано в тексте указа.
В документе также отмечено, что правительство и органы публичного управления будут предоставлять Высшему совету безопасности информацию, необходимую для его деятельности, и оказывать ему всестороннюю помощь.
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