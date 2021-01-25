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Администрация президента Молдовы

Президент Молдовы определилась с составом Высшего совета безопасности

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210125/33370593/Prezident-Moldovy-opredelilas-s-sostavom-Vysshego-soveta-bezopasnosti.html

Состав Высшего совета безопасности изменился. Первое заседание структуры, после того как Майя Санду вступила в должность президента, состоится 26 января.

КИШИНЕВ, 25 янв - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду подписала в понедельник указ о формировании состава Высшего совета безопасности (ВСБ). 

"Закон прямо устанавливает включение в состав Высшего совета безопасности лиц, занимающих определенные государственные должности. При этом в соответствии с измененным постановлением ВСБ его состав пополнен 11 гражданами. Первое заседание ВСБ состоится 26 января в 12.00", – отмечено на официальной странице администрации президента в Facebook.

В состав Высшего совета безопасности входят:

  • Майя Санду – президент Республики Молдова, Верховный главнокомандующий Вооруженных сил;
  • Анна Ревенко – секретарь ВСБ, советник главы государства по вопросам обороны и национальной безопасности;
  • спикер парламента;
  • премьер-министр;
    Президентский дворец, Молдова
    © Sputnik / Mihai Caraus
    Санду намерена изменить состав Высшего совета безопасности
  • председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороны и общественному порядку;
  • министр обороны;
  • глава МВД;
  • руководитель Службы информационной безопасности;
  • генеральный прокурор;
  • глава Национального банка.

Назначенные члены ВСБ:

  • Андрей Спыну – генеральный секретарь аппарата президента;
  • Олеся Стамате – советник главы государства по вопросам юстиции;
  • Вячеслав Негруца – советник президента в области экономики;
  • Алла Немеренко – советник президента в области здравоохранения;
  • Игорь Гросу – исполняющий обязанности главы партии PAS, которой до избрания президента руководила Майя Санду, председатель фракции PAS в парламенте Молдовы, вице-председатель парламентской комиссии по национальной безопасности, обороны и общественному порядку;
  • Кирилл Моцпан – депутат от фракции DA;
  • Сергей Литвиненко – депутат от PAS;
  • Владимир Мунтяну – вице-председатель Нацбанка;
  • Сергей Гайбу – экономический эксперт общественной организации Expert-Grup;
  • Татьяна Рэдукану – экс-судья, глава админсовета общественной организации "Центр юридических ресурсов Молдовы" (Centru de resurse juridice);
  • Владислав Кульминский – эксперт в области внутренней политики и безопасности, глава Института стратегических инициатив.

"Высший совет безопасности осуществляет свою деятельность на основании Конституции Молдовы, закона о государственной безопасности, закона о национальной обороне, других законодательных актов и положения о Высшем совете безопасности, утвержденного президентом республики", – сказано в тексте указа.

В документе также отмечено, что правительство и органы публичного управления будут предоставлять Высшему совету безопасности информацию, необходимую для его деятельности, и оказывать ему всестороннюю помощь.

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