Додон прокомментировал изменения в составе Высшего совета безопасности

Пятый президент Молдовы прокомментировал указ главы государства по изменению состава Высшего совета безопасности, перечислив риски, которые стоят за этим решением.

КИШИНЕВ, 25 янв – Sputnik. Пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Игорь Додон выразил недоумение в связи с решением главы государства Майи Санду назначить в состав Высшего совета безопасности (ВСБ) представителей партии, которую она возглавляла до вступления в должность, а также членов НПО, в том числе финансируемых из-за рубежа.

"С недоумением воспринял новость о решении президента Майи Санду назначить в Высший совет безопасности Молдовы партийных представителей своей политической партии, не имеющих отношения к государственным исполнительным структурам. Еще большое возмущение вызывает решение госпожи Санду делегировать в ВСБ представителей неправительственных организаций, в том числе финансируемых из-за рубежа", – написал Додон в своем Telegram-канале.

По его словам, члены Высшего совета безопасности получают доступ к конфиденциальной информации, в том числе совершенно секретной, и для этого существует специальная процедура, регулируемая Службой информации и безопасности республики.

"Кроме того, хочу напомнить, что порочная практика назначения партийных функционеров имела место в годы правления альянсов за европейскую интеграцию и Демократической партии, когда Филат и Плахотнюк по своему усмотрению назначали партийных функционеров и угодных себе лиц в Высший совет безопасности, не считаясь с законом и правовыми процедурами", – уточнил Додон.

Он отметил, что в связи с этим "вынужден констатировать, что госпожа Санду, которая всю предвыборную кампанию обещала бороться с коррупцией, беззаконием и политическим влиянием на органы власти, идет тем же путем".

"Назначение сомнительных лиц из НПО в состав Высшего совета безопасности страны – прямая угроза интересам и безопасности государства", – подчеркнул Додон.

В понедельник глава государства подписала указ о формировании состава Высшего совета безопасности. Первое заседание структуры намечено на 26 января.

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