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Встреча вице-премьера по реинтеграции Молдовы Ольги Чеботарь и посла ЕС в РМ Петера Михалко.

Вице-премьер по реинтеграции и посол ЕС в Молдове обсудили Приднестровье

© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (313)
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210125/33374063/vitse-premer-po-reintegratsii-i-posol-es-v-moldove-obsudili-pridnestrove.html

Заместитель премьер-министра по реинтеграции Молдовы и глава делегации Евросоюза в РМ провели первую в 2021 году официальную встречу.

КИШИНЕВ, 25 января – Sputnik. Перспективы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию на 2021 год стали предметом обсуждения на встрече вице-премьера по реинтеграции Молдовы Ольги Чеботарь и посла ЕС в РМ Петера Михалко.

Как сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы, посол ЕС упомянул о постоянной поддержке усилий Молдовы по поиску устойчивого решения приднестровской проблемы при уважении суверенитета и территориальной целостности страны, оказанию поддержки в укреплении политики реинтеграции республики.

Молдавская ГРЭС
© Sputnik / Rodion Proca
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"Ольга Чеботарь отметила важность поддержания и развития хороших партнерских отношений между Республикой Молдова и Европейским союзом, успешные реализованные проекты, эффективное участие Брюсселя в продвижении мер доверия между жителями двух берегов Днестра и активную роль в поддержке процесса приднестровского урегулирования", – отметили в ведомстве.

Как рассказали в Бюро, вице-премьер выразила благодарность за поддержку, оказываемую гражданам Республики Молдова в борьбе с COVID-19, за предоставленную компенсацию расходов на временное проживание на правом берегу Днестра медиков с приднестровской пропиской.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (313)

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Теги:
Петер Михалко, реинтеграция, Бюро по реинтеграции, Приднестровье


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