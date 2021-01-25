Вице-премьер по реинтеграции и посол ЕС в Молдове обсудили Приднестровье

Заместитель премьер-министра по реинтеграции Молдовы и глава делегации Евросоюза в РМ провели первую в 2021 году официальную встречу.

КИШИНЕВ, 25 января – Sputnik. Перспективы переговорного процесса по приднестровскому урегулированию на 2021 год стали предметом обсуждения на встрече вице-премьера по реинтеграции Молдовы Ольги Чеботарь и посла ЕС в РМ Петера Михалко.

Как сообщили в Бюро по реинтеграции Молдовы, посол ЕС упомянул о постоянной поддержке усилий Молдовы по поиску устойчивого решения приднестровской проблемы при уважении суверенитета и территориальной целостности страны, оказанию поддержки в укреплении политики реинтеграции республики.

"Ольга Чеботарь отметила важность поддержания и развития хороших партнерских отношений между Республикой Молдова и Европейским союзом, успешные реализованные проекты, эффективное участие Брюсселя в продвижении мер доверия между жителями двух берегов Днестра и активную роль в поддержке процесса приднестровского урегулирования", – отметили в ведомстве.

Как рассказали в Бюро, вице-премьер выразила благодарность за поддержку, оказываемую гражданам Республики Молдова в борьбе с COVID-19, за предоставленную компенсацию расходов на временное проживание на правом берегу Днестра медиков с приднестровской пропиской.

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