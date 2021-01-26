Вакансия депутата: в молдавском парламенте освободилось кресло

Перестановки в составе законодательного форума: депутат-социалист подал заявление об отставке. Вакантное место займет его однопартиец.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В высшем законодательном органе Молдовы объявили о вакансии депутата. Члены парламентской комиссии по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету утвердили на заседании во вторник отчет на проект положения об отставке Владимира Головатюка с депутатской должности. Документ впоследствии представят на рассмотрение в рамках пленарного заседания законодательного форума.

"Вакансия депутата появилась в результате заявления об отставке депутата Владимира Головатюка от Партии социалистов Республики Молдова. Головатюк, который занимал пост главы комиссии по экономике, бюджету и финансам, объявил от сложении мандата 20 января 2021 года", – отметили в пресс-службе парламента.

По итогам парламентских выборов, состоявшихся в стране 24 февраля 2019 года, Головатюк прошел в состав высшего законодательного органа по спискам Партии социалистов. Таким образом, освободившееся место займет представитель этого политформирования.

Владимир Головатюк назначен послом Молдовы в России в декабре 2020 года. На этом посту он сменил Андрея Негуцу, отозванного решением правительства. Негуца проходит по делу о контрабанде анаболиков с участием машины с дипномерами, приписанной к посольству Молдовы в РФ.

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