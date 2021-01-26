Молдавские социалисты обсудили приоритеты весенней сессии парламента

Молдавские социалисты обсудили парламентскую повестку, текущую ситуацию в стране, а также шаги по преодолению политического кризиса.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. В парламенте необходимо принимать законопроекты, представляющие большой интерес для граждан. Об этом заявил пятый президент Молдовы, лидер социалистов Игорь Додон на заседании парламентской фракции ПСРМ.

"Состоялся обмен мнениями о текущей ситуации в стране, преодолении политического кризиса и парламентской повестке дня. В частности, мы говорили об открытии весенней сессии парламента на следующей неделе и о необходимости принятия законопроектов, представляющих большой интерес для граждан", – сообщил Додон на своей странице в Facebook.

Весенне-летняя сессия в законодательном органе страны начнется 1 февраля 2021 года. Соответствующий указ подписала председатель парламента Зинаида Гречаная.

Ранее лидер ПСРМ заявлял, что Партия социалистов разработает новый законопроект о функционировании языков в Молдове и поставит его на голосование на первом заседании парламента. "Русский язык будет в Молдове языком межнационального общения", – отметил Додон.

Конституционный суд Молдовы 21 января рассмотрел запрос депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку о контроле конституционности закона о функционировании языков и признал закон неконституционным.

Оспариваемый закон был принят 16 декабря 2020 года, он предоставляет русскому языку статус языка межнационального общения, что должно было обеспечить соблюдение прав русскоязычного населения республики. Гражданам предоставлялось право в отношениях с органами государственной власти выбирать государственный или русский язык общения, а также закреплялось их право на обучение на молдавском и русском. Как и прежний документ, новый закон дает гражданам возможность получать судебные документы и участвовать в процессуальных действиях на приемлемом языке.

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