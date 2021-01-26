Приоритеты по приднестровскому урегулированию на 2021-й: что заявили в кабмине

Первые итоги встреч членов молдавского правительства со спецпредставителем по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ, который находится в эти дни с визитом в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Исполняющий обязанности молдавского премьера Аурелиу Чокой обсудил во вторник со специальным представителем по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Швеции послом Томасом Майер-Хартингом широкий спектр тем, которые содержатся в повестке приднестровского урегулирования на текущий год.

"Среди ключевых приоритетов: обеспечение помощи для защиты основных прав и свобод человека и восстановление свободного передвижения в приднестровский регион и из него; поддержание положительной динамики на переговорных площадках; создание предпосылок для проведения нового официального раунда переговоров в формате "5+2"; реализация договоренностей из так называемого пакета "Берлин плюс" и решение наиболее актуальных проблем в интересах жителей обоих берегов Днестра", – отметили в пресс-службе кабмина.

Также Чокой и Майер-Хартинг обсудили необходимость устранения всех барьеров, введенных в приднестровском регионе в контексте пандемии.

Исполняющий обязанности молдавского премьера выступил за сохранение динамичного и конструктивного диалога, направленного на пользу интересов населения. Он также подчеркнул, что полагается на поддержку действующего председателя ОБСЕ в совместной работе над решением проблем, с которыми сталкиваются жители обоих берегов Днестра.

Томас Майер-Хартинг провел также встречу и исполняющим обязанности вице-премьера по реинтеграции Ольгой Чеботарь.

По мнению Чеботарь, рабочий визит спецпредставителя действующего председателя ОБСЕ в Молдову послужил хорошей возможностью для продуктивного диалога, презентации и взаимного согласования намеченных мероприятий и приоритетов на 2021 год.

В ходе беседы речь шла и о том, что в первые недели 2021 года удалось организовать рабочую встречу политических представителей в переговорном процессе по приднестровскому урегулированию. Она состоялась 20 января. Кроме того, проведены три заседания профильных рабочих групп (по вопросам автотранспорта, дорожной инфраструктуры, таможенных аспектов и здравоохранения). В ближайшее время, как отметили в Бюро по реинтеграции, возобновят свою деятельность и другие площадки профильных экспертов.

"Спецпредставителя проинформировали о текущей ситуации в переговорном процессе, уровне выполнения протокольных решений в рамках так называемого пакета "Берлин плюс" и о позиции Кишинева в этом отношении. При этом упомянуто, что права человека и свободное передвижение являются ключевыми приоритетами", – сказано в сообщении Бюро по реинтеграции.

И. о. вице-премьера обозначила подходы Кишинева по другим темам, не включенным в так называемый пакет "Берлин плюс", упомянув обязательство соблюдать строгие требования национальной и международной правовой базы. Чеботарь уточнила, что основное внимание уделяется доработке проектов протокольных решений, которые могут быть формализованы в течение год. Кроме того, она сообщила собеседнику о запуске с 25 января кампании по информированию жителей региона о требованиях для участия в международном дорожном движении.

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"Со стороны правительства Молдовы даны заверения в поддержании динамичного и конструктивного диалога с достижением ощутимых и отвечающих интересам населения результатов, с параллельным продвижением по всем аспектам повестки переговорного процесса (социально-экономическим, гуманитарным, всеобъемлющего урегулирования приднестровского вопроса)", – сказано в заявлении Бюро по реинтеграции.

Специальный представитель по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Швеции посол Томас Майер-Хартинг находится с визитом в Молдове с 26 по 29 января. Он планирует ознакомиться с текущим положением дел в процессе урегулирования и определить вместе со сторонами приоритеты на 2021 год.

В ходе визита у Майер-Хартинга запланированы встречи с президентом Молдовы Майей Санду, лидерами политических партий страны, а также с постоянными послами посредников и наблюдателей переговорного формата "5+2" и представителями гражданского общества.

В Тирасполе состоится встреча Майер-Хартинга с приднестровским лидером Вадимом Красносельским и политическим представителем в переговорном процессе от Приднестровья Виталием Игнатьевым.

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