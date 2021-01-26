Что обсуждалось на первом в 2021 году заседании ВСБ

КИШИНЕВ, 26 янв — Sputnik. Вопросы борьбы с коррупцией стали темой первого в 2021 году заседания ВСБ под председательством президента страны Майи Санду.

Ранее Санду внесла изменения в состав Высшего совета безопасности, исключив из него ряд прежних членов, которые не обязаны там фигурировать согласно Закону "О государственной безопасности". Вместе с тем в новый состав Совета вошли ряд депутатов парламента и представителей неправительственных организаций.

Открывая заседание, президент назвала ряд важнейших, по ее мнению, проблем, для разрешения которых необходимы активные действия всего государственного аппарата.

Среди них Санду назвала хищения из государственного бюджета путем махинаций с системой госзакупок, недобросовестное отчуждение госсобственности, отсутствие независимости судебной власти, преследование мэров по политическим мотивам и неспособность государственных институтов бороться с коррупцией.

"В отсутствие ответственного большинства в парламенте и действующего правительства, в ситуации, когда многие государственные учреждения все еще контролируются коррумпированными группами, ВСБ станет платформой, где мы будем обсуждать конкретные вопросы, устранять внутренние и внешние риски", — заявила президент, открывая заседание.

По словам Санду, хотя ряд функционеров должен входить в ВСБ в соответствии с законом, она оставляет за собой право не приглашать некоторых членов Совета на заседания, если у нее "появятся сомнения в способности этих людей принимать правильные решения относительно безопасности страны".

Президент выступила с резкой критикой всей системы госструктур, призванных бороться с коррупцией, заявив, что они не демонстрируют активных действий и в целом неэффективно выполняют свои обязанности.

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В завершение заседания президент назвала темы, которые предстоит обсудить членам ВСБ на следующих заседаниях. Среди них дело о "краже миллиарда", дело о концессии Кишиневского Международного аэропорта, досье страховых компаний, вопрос молдавской собственности на Украине, незаконное финансирование политических партий и избирательных кампаний, дело о "ландромате", контрабанда сигарет, борьба с незаконным оборотом наркотиков, незаконная вырубка лесов, вопросы управления пандемическим кризисом.

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