Эксперт: ПАСЕ не зря призывает Молдову усилить борьбу с коррупцией в судах

Независимость и эффективность судебной системы – одна из серьезных проблем Молдовы на протяжение долгих лет, на которую европейские институты стремятся обратить внимание при любом удобном случае.

КИШИНЕВ, 26 янв – Sputnik. Парламентская ассамблея Совета Европы рекомендует Молдове активизировать борьбу с коррупцией среди судей и прокуроров и продолжать реформу юстиции в сотрудничестве со структурами Совета. Об этом говорится в принятой на очередной сессии ПАСЕ резолюции и отчете по ситуации в области правосудия в Республике Молдова. Профильные специалисты рекомендуют молдавским властям самым внимательным образом прислушаться к рекомендациям ПАСЕ и взглянуть на феномен коррупции шире.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) 26 января приняла резолюцию по итогам мониторингового отчета о состояния судебных систем в Молдове и Польше.

В документе подведены итоги деятельности в 2020 году и дан ряд оценок прогресса Молдовы в деле реформирования судебной системы и борьбы с коррупцией. В отчете, подготовленном депутатом ПАСЕ от Италии Андреа Орландо, приветствуются позитивные изменения и достигнутый прогресс. Тем не менее автор докусмента выражает озабоченность тем, что судебная система Молдовы частично контролируется политиками.

Резолюция ПАСЕ содержит несколько рекомендаций Молдове:

Продолжить реформу судебной системы, Высшего совета магистратуры и органов прокуратуры в соответствии с рекомендациями структур Совета Европы и, в частности, завершить принятие поправок к статье 122 Конституции.

Предпринять необходимые шаги для реализации новой стратегии реформы судебной системы с учетом мнения экспертов Совета Европы. С этой целью молдавским властям следует уделять первоочередное внимание оценке судей и прокуроров и в полной мере использовать уже имеющиеся процедуры для обеспечения честности судебной системы.

Существенно активизировать свои усилия по борьбе с коррупцией среди судей и прокуроров.

Продолжать сотрудничество с Венецианской комиссией и другими органами и учреждениями Совета Европы.

Присутствующий на заседании ассамблеи депутат партии "Достоинство и правда" (DA) Ливиу Вовк призвал всех членов ПАСЕ голосовать по рассматриваемой резолюции и внимательно следить за событиями в Молдове, ее системой правосудия. Наш законодатель заявил о необходимости привлечения европейских экспертов к оценке молдавских судей и прокуроров.

По мнению бывшего судьи ЕСПЧ от Молдовы Станислава Павловского молдавские власти должны отнестись к рекомендациям ПАСЕ со всей серьезностью, потому как независимость и эффективность судебной системы – одна из серьезных проблем Молдовы на протяжение долгих лет, на которую европейские институты стремятся обратить внимание при любом удобном случае.

"В отношениях Молдовы с различными европейскими структурами есть три главные темы: борьба с коррупцией, реформа юстиции и соблюдение прав человека. Какое бы правительство у власти ни было, какие депутаты ни сидели бы в парламенте, эти три вещи всегда в повестке дня. К ним можно добавить четвертую – европейскую интеграцию. Поэтому я бы не стал говорить, что Совет Европы формально к этому относится, он действительно искренен в этих вещах", – говорит Павловский.

По словам эксперта, без реформы юстиции Молдова просто не сможет двигаться дальше. "Любые права человека, которые нарушаются, можно защитить лишь в суде. Если у нас будет плохо со стандартами справедливого судебного разбирательства, все остальные права будут иллюзорными", – говорит Павловский.

То же, по мнению собеседника, касается и борьбы с коррупцией.

"У нас борьбу с коррупцией сводят к посадке людей в тюрьму. А это всего лишь расследование конкретного уголовного дела. Коррупция же – не только уголовно-правовой элемент, но и социальный феномен. Начиная с детского сада, которому нужно заплатить, чтобы в него попасть, нас учат этому. Потом школа, вуз, полиция, суды, прокуратура, врачи – за все это часто приходится платить", – рассказывает Павловский.

Он также отмечает, что при немалом бюджете Центра по борьбе с коррупцией обвинительных приговоров в результате их деятельности выносится очень мало, поэтому они обходятся государству очень дорого.

Ранее Конституционный суд Молдовы дал положительное заключение на правительственный проект реформы юстиции. Решение было утверждено на заседании суда 3 декабря 2020 года.

По Конституции, депутаты смогут приступить к рассмотрению документа только спустя полгода после внесения инициативы в парламент.

Главное в проекте правительства:

Судьи назначаются на должность до достижения предельного возраста. Сейчас судья в обязательном порядке назначается на 5 лет и только после этого назначается на должность до достижения пенсионного возраста.

Парламент лишается права назначать на должность судей Высшей судебной палаты, а президент утрачивает право назначать председателей и зампредседателей судебных инстанций.

Иммунитет судей ограничивается до "функционального". Он распространяется только на преступления, связанные с профессиональной деятельностью служителя Фемиды. Во всех остальных случаях судья привлекается к ответственности в общем порядке. © Sputnik / Mihai Caraus Что будет с реформой юстиции после выборов - ответ Нагачевского

Проект закрепляет право Высшего совета магистратуры (ВСМ) давать консультативные заключения при формировании бюджетов судебных инстанций.

Меняется состав ВСМ. Он состоит из 12 членов. Это 6 судей, представляющих инстанции разных уровней, избираемые общим собранием судей.

Еще 6 специалистов в области права, не работающих в структурах власти и не аффилированных политическим партиям, избираются по конкурсу и утверждаются парламентом.

Генпрокурор, председатель Высшей судебной палаты и министр юстиции исключаются из состава ВСМ.

Члены ВСМ избираются на шесть лет, без права повторного избрания. Сейчас у них четырехлетний мандат.

После вступления в силу указанных изменений члены ВСМ из числа судей продолжают свою работу до истечения срока, на который были избраны, а на остальные шесть мест, согласно новой процедуре, избираются новые члены совета.

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