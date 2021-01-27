Гречаная: 2020 год был трудным, полным вызовов и сложных ситуаций

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Прошедший 2020 год был трудным, полным вызовов и сложных ситуаций, считает спикер парламента Зинаида Гречаная. Об этом она написала в поздравлении сотрудникам Службы государственной охраны, отметив, что несмотря на сложившиеся условия они продемонстрировали высокий уровень профессионализма и преданность службе.

"По случаю 29-летней годовщины вашего учреждения сердечно поздравляю вас и искренне желаю здоровья, мира и профессиональных успехов. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность и восхищение патриотизмом, преданностью и силой духа, которые вы проявляете в своей повседневной работе. Прошедший 2020 год был трудным, полным вызовов и сложных ситуаций, но даже в этих условиях вы продемонстрировали высокий уровень профессионализма и преданность службе", – отметила Гречаная.

Председатель парламента убеждена, что накопленный опыт, профессиональная ценность каждого сотрудника, отличная подготовка персонала в целом будут и далее способствовать развитию учреждения и укреплению его имиджа в стране и за рубежом.

"От имени парламента Молдовы и себя лично желаю всем сотрудникам и сотрудницам Государственной службы охраны, а также членам их семей здоровья, благополучия, успехов и как можно больше счастливых моментов в жизни", – заключила Гречаная.

Президент Молдовы Майя Санду в своем поздравлении отметила, что в Службе государственной охраны много ответственных, смелых и честных людей.

"Вы найдете во мне поддержку. И я, и мои коллеги поддержим реформу учреждения, чтобы достойные люди продвигались по службе и никто не заставлял их действовать против закона", – отметила Санду.

По словам исполняющего обязанности молдавского премьера Аурелиу Чокоя, Служба государственной охраны стала одной из важнейших структур национальной безопасности. Как отметил и.о. главы правительства, на протяжении 29 лет существования структуры сотрудники этой Службы демонстрировали профессионализм, безупречные физические возможности, интеллектуальную подготовку и лояльность к тем, кому они предлагали защиту.

"Ваша ежедневная служба – это обеспечение безопасности не только официальных лиц, но и высокопоставленных гостей, посещающих нашу страну", – сказал Чокой.

Он обратил внимание, что благодаря профессионализму сотрудников Службы государственной охраны эта структура пользуется доверием и считается престижной как в Молдове, так и за рубежом.

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