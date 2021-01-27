16:58 27 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.10
  • USD17.38
  • RUB0.23
  • RON4.33
  • UAH0.62
Поиск
Игорь Гросу

Игорь Гросу: PAS не пойдет в блок на досрочных парламентских выборах

© Sputnik / Osmatesco
Политика
Получить короткую ссылку
16401
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210127/33396000/igor-grosu-pas-ne-pojdet-v-blok-na-dosrochnyh-parlamentskih-vyborah.html

По заявлению временно исполняющего обязанности лидера партии, которую ранее возглавляла Майя Санду, у них нет разногласий с унионистами.

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS), не войдет в блок на досрочных парламентских выборах. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя партии Игорь Гросу в эфире одного из телеканалов.

Майя Санду с Конституцией Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
Почему Майя Санду должна отказаться от гражданства Румынии

"Мы обсуждали это с нашими партнерами в парламенте и с представителями внепарламентской оппозиции, и мы им очень ясно выразили нашу позицию. Например, для унионистов было бы хорошо сгруппироваться на одном полюсе. Но PAS, на мой взгляд, скорее всего пойдет одна на эти досрочные [парламентские] выборы", — сказал Гросу.

Врио лидера PAS также заявил, что его партия намерена тесно сотрудничать с унионистами в ходе предвыборной кампании.

"У нас был опыт двух блоков и, учитывая этот опыт и последние выборы, я считаю целесообразным сосредоточить наши усилия на двух направлениях. С одной стороны - на тех, кто активно и явно выступает за сближение с Румынией, я говорю об унионистах. С другой стороны, мы будем придерживаться нашего проевропейского месседжа. У нас нет разногласий с унионистами, но с точки зрения избирательной кампании, я думаю, было бы лучше вот так, чтобы мы помогали друг другу во время кампании", - сказал Гросу.

Депутат парламента Игорь Гросу возглавил политформирование после сложения Майей Санду своих полномочий партийного лидера.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Манастырлы: растеряет ли Санду русскоязычный электорат
Действия партий, поддерживающих Санду, способны загнать страну в тупик
Теги:
досрочные парламентские выборы


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Снимок Snake Under the Moonlight (Змея под луной) китайского фотографа Jinjing Lyu, ставший финалистом конкурса The Art of Building 2020.
Фото - Земля Будды - в объективе: лучшие снимки конкурса Art of Building 2020
Кто живет во дворцах на Холме ромов в Сороках
Видео: кто живет во дворцах за миллионы на Холме ромов в Сороках
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться