Игорь Гросу: PAS не пойдет в блок на досрочных парламентских выборах

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnik. Пропрезидентская партия "Действие и солидарность" (PAS), не войдет в блок на досрочных парламентских выборах. Об этом заявил временно исполняющий обязанности председателя партии Игорь Гросу в эфире одного из телеканалов.

"Мы обсуждали это с нашими партнерами в парламенте и с представителями внепарламентской оппозиции, и мы им очень ясно выразили нашу позицию. Например, для унионистов было бы хорошо сгруппироваться на одном полюсе. Но PAS, на мой взгляд, скорее всего пойдет одна на эти досрочные [парламентские] выборы", — сказал Гросу.

Врио лидера PAS также заявил, что его партия намерена тесно сотрудничать с унионистами в ходе предвыборной кампании.

"У нас был опыт двух блоков и, учитывая этот опыт и последние выборы, я считаю целесообразным сосредоточить наши усилия на двух направлениях. С одной стороны - на тех, кто активно и явно выступает за сближение с Румынией, я говорю об унионистах. С другой стороны, мы будем придерживаться нашего проевропейского месседжа. У нас нет разногласий с унионистами, но с точки зрения избирательной кампании, я думаю, было бы лучше вот так, чтобы мы помогали друг другу во время кампании", - сказал Гросу.

Депутат парламента Игорь Гросу возглавил политформирование после сложения Майей Санду своих полномочий партийного лидера.

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