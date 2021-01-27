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Правительство РМ

Президент Молдовы назвала имя кандидата в премьеры

© Sputnik / Мирослав Ротарь
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210127/33398904/prezident-moldova-nazvala-imya-kandidata-premier.html

Глава государства сообщила, что определилась с кандидатурой на пост главы правительства, теперь дело за парламентом.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Об этом глава государства заявила на брифинге в среду.

"Приняла решение выдвинуть кандидатом в премьер-министры Наталью Гаврилицу – человека, которому я доверяю, профессионала... Дала задание госпоже Гаврилице сформировать команду кабинета министров и разработать программу правительства, основанную на экономическом развитии и на очистке государственных институтов от коррупции", - сказала Санду.

По словам президента, она, как глава государства, и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

Игорь Додон
© Photo : Miroslav Rotari
Додон: досрочные парламентские выборы пройдут не раньше июня

"У граждан должно быть право выбрать депутатов и сформировать ответственное большинство, которое будет работать в следующем парламент на благо страны. Сейчас у фракций в законодательном органе есть возможность продемонстрировать, действительно ли они хотят досрочных выборов", – сказала Санду.

Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года в селе Малаешты. Она выпускница факультета права в Госуниверситете Молдовы. Также изучала общественные политики в Школе государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди.

Занимала пост госсекретаря в Министерстве образования в период 2014-2015 годов. Затем занимала пост министра финансов в правительстве Майи Санду с 8 июня 2019 – 14 ноября 2019 года. 

В течение трех лет она работала в Лондоне экономистом в глобальном Фонде инноваций. Гаврилица трудилась в Oxford Policy Management — международной консалтинговой фирме а Великобритании, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода.

Наталья Гаврилица
© Photo : Правительство Молдовы
Биография Натальи Гаврилицы

С 16 июня 2020 года стала вице-председателем партии "Действие и солидарность" (PAS). Этим политформированием до избрания президентом руководила Майя Санду.

Предыдущий глава кабмина Ион Кику объявил о своей отставке 23 декабря 2020 года, заявив, что будет исполнять обязанности премьера до 31 декабря. До этой же даты в статусе и. о. главы Минздрава, министра экономики и инфраструктуры и руководители Минфина находились Виорика Думбрэвяну, Анатолий Усатый и Сергей Пушкуца. Решение об отставке Кику объяснил необходимостью начать процедуру роспуска парламента.

В первый день наступившего 2021 года министр иностранных дел и европейской интеграции Аурелиу Чокой сообщил, что принял предложение президента Майи Санду временно занять должность премьер-министра Молдовы. 

"Уверяю вас, что сделаю все, чтобы правительство работало в интересах граждан", - заявил он.  

Ранее,  28 декабря 2020 года,  президент провела консультации со всеми силами, представленными в парламенте страны. По итогам этих бесед Санду заявила, что абсолютно все партии в законодательном форуме не относят себя к парламентскому большинству и согласны с идеей организации досрочных парламентских выборов.

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