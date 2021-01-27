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Наталья Гаврилица/

Гаврилица: я предложу команду и программу для вывода страны из кризиса

© Photo : Ministerul Finanțelor
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210127/33402408/gavrilitsa-ya-predlozhu-komandu-i-programmu-kotoraya-mozhet-vyvesti-stranu.html

Экс-министр финансов Наталья Гаврилица намерена использовать все свои навыки и умения во благо страны и ее граждан.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Кандидат на пост премьер-министра Наталья Гаврилица считает свое выдвижение на должность главы кабмина большой честью и обещает использовать свои навыки и знания для улучшения жизни людей и процветания Молдовы. Об этом она сообщила в своем Facebook.

"Я твердо верю, что граждане заслуживают справедливости и благополучия, и я приеду к вам с командой и программой, которая может вывести страну из кризиса и защитить интересы граждан", – заявила Гаврилица в комментарии на своей странице в соцсети.

Президент Молдовы Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Об этом глава государства заявила на брифинге в среду.

Igor Dodon
© Sputnik / Mihai Caraus
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По словам президента, она, как глава государства, и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

"У граждан должно быть право выбрать депутатов и сформировать ответственное большинство, которое будет работать в следующем парламент на благо страны. Сейчас у фракций в законодательном органе есть возможность продемонстрировать, действительно ли они хотят досрочных выборов", – сказала Санду.

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