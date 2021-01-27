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Здание парламента

PAS не проголосует за правительство Гаврилицы

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210127/33402711/pas-ne-progolosuet-za-pravitelstvo-gavrilitsy.html

Депутаты от партии "Действие и солидарность" не собираются поддерживать кандидатуру вице-председателя собственного политформирования на должность премьер-министра Молдовы.

КИШИНЕВ, 27 янв – Sputnik. Парламентская фракция PAS не будет голосовать за какое-либо правительство, предложенное в этом законодательном органе, потому что только так можно будет вызвать досрочные выборы, которых народ ждет. Об этом говорится в сообщении на странице политформирования в Facebook.

"Проблема этой страны не в правительстве, каким бы профессиональным оно ни было, проблема этой страны – самый коррумпированный парламент в истории страны, который не дает этому правительству работать", – заявили в PAS.

Так в партии отреагировали на выдвижение президентом и экс-председателем PAS кандидатуры премьер-министра Молдовы.

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