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Депутатские места ДПМ.

ДПМ хочет выяснить "истинные намерения" Санду и Гаврилицы

© Sputnik / Rodion Proca
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210127/33403083/dpm-hochet-vyyasnit-istinnye-namereniya-sandu-i-gavrilicy.html

Лидер Демократической партии заявил, что его политформирование потребует дополнительных консультаций, прежде чем определится, голосовать ли за новый состав правительства.

КИШИНЕВ, 27 янв — Sputnuk. Демократическая партия не готова сказать, будет ли ее парламентская фракция голосовать за новый состав правительства Молдовы во главе с Натальей Гаврилицей. Об этом заявил в социальных сетях лидер ДПМ Павел Филип.

Здание парламента
© Sputnik / Mihai Caraus
PAS не проголосует за правительство Гаврилицы

"Мы ценим, что президент выбрал конституционный вариант для ситуации, в которой мы находимся, несмотря на фантасмагорические предложения", — написал Филип на своей странице в Facebook. Он отметил, что следил за деятельностью Гаврилицы в качестве главы Министерства финансов, и что Демпартии еще предстоит ознакомиться с составом кабинета министров, который предложит кандидат в премьеры.

"Однако мы считаем абсолютно необходимым провести консультации с президентом и назначенным премьер-министром, чтобы понять истинные намерения, стоящие за этим выдвижением. После этого мы решим, какими будут наши дальнейшие действия", — заявил Филип.

Кто такая Наталья Гаврилица

Президент Молдовы Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Об этом глава государства заявила на брифинге в среду.

"Приняла решение выдвинуть кандидатом в премьер-министры Наталью Гаврилицу - человека, которому я доверяю, профессионала... Дала задание госпоже Гаврилице сформировать команду кабинета министров и разработать программу правительства, основанную на экономическом развитии и на очистке государственных институтов от коррупции", - сказала Санду.

Гаврилица родилась 21 сентября 1977 года в селе Малаешты. Она - выпускница факультета права Госуниверситета Молдовы. Также изучала общественную политику в Школе государственного управления при Гарвардском институте им. Джона Ф. Кеннеди.

Занимала пост госсекретаря в Министерстве образования в период 2014-2015 годов. Затем занимала пост министра финансов в правительстве Майи Санду с 8 июня по 14 ноября 2019 года. 

В течение трех лет она работала в Лондоне экономистом в глобальном Фонде инноваций. Гаврилица трудилась в Oxford Policy Management - международной консалтинговой фирме в Великобритании, занимающейся вопросами развития стран с низким и средним уровнем дохода.

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Теги:
Павел Филип


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