Парламент может разрешить судьям объяснять свои решения с 45-дневной отсрочкой

Восемь лет назад судьям разрешили обосновывать то или иное свое решение в 30-дневный срок с момента вынесения вердикта. Теперь они просят продлить этот срок до 45 дней.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Судам первой инстанции и Апелляционным палатам в Молдове могут разрешить мотивировать свои решения по гражданским, административным и уголовным делам в 45-дневный срок с момента оглашения вердикта. Такой законопроект рассматривается в парламенте и был принят в первом чтении депутатами. Сейчас отсрочка вынесения мотивированного решения составляет 30 дней.

Законопроект зарегистрировал глава юридической комиссии парламента Василе Боля. Как утверждается в пояснительной записке к документу, законопроект был разработан Ассоциацией судей Молдовы.

Авторы проекта указывают на то, что качественная мотивировка решения — это один из фундаментальных элементов судебного процесса.

"Для реализации поставленных целей судья нуждается, кроме прочего, во времени, необходимом для редактирования решения, изучения других вердиктов, законодательства, доктрин и реализации права на отдых и семью", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Законопроект, принятый в первом чтении на заседании парламента 16 декабря 2020 года, недавно получил положительный отзыв юридической комиссии для его принятия и во втором.

С аргументами авторов однако категорически не согласен Национальный центр по борьбе с коррупцией.

В ведомстве считают, что причины дополнительной "выдержки" мотивировки решения неясны и необоснованны.

"При оглашении вердикта или всего решения необходимость "выдержки" мотивированного решения бесполезна. Потому как предполагает, что вынесенное немотивированное решение носит промежуточный характер, оно исходит из того, что дело при вынесении постановления изучено недостаточно, что является нонсенсом", — говорится в отзыве НЦБК на проект.

Более того, в ведомстве считают, что увеличение сроков для мотивированных решений также может помочь избежать ответственности проходящим по уголовным делам.

"Увеличение сроков вынесения решений может привести к истечению некоторых сроков давности. Для незначительных преступлений срок давности составляет всего два года. Среди таких преступлений, в частности, незаконная торговля наркотиками, оставление места ДТП, вождение в нетрезвом виде", — говорится в отзыве.

Изучив законопроект, в НЦБК приходят к выводу, что обоснование принятия законопроекта является недостаточным.

Профильные специалисты, в свою очередь, считают законопроект необходимым, так как из-за загруженности судов судьям часто не хватает времени для подготовки качественных решений. Об этом Sputnik Молдова рассказал юрист, экс-член Высшего совета магистратуры Теодор Кырнац.

"Предоставление дополнительных 15 дней судьям для принятия решения приветствуется. Очень часто мы проигрываем дела в ЕСПЧ из-за того, что решения судей пишутся под копирку, при этом судьи не проявляют должного усердия и аккуратности при их подготовке", — рассказывает эксперт.

По его мнению, дополнительный срок может помочь судьям ответственней подходить к мотивировке решений. Кырнац считает, что нехватка времени — одна из причин недостаточного качества решений судебных инстанций.

"У судей в Кишиневе на рассмотрении сотни дел и предоставление дополнительного времени для вынесения мотивированного решения будет способствовать повышению качества решений", — говорит Кырнац.

Парламент Молдовы позволил судам мотивировать свои решения в 30-дневный срок со дня вынесения вердикта в 2012 году. До тех пор суды были обязаны выносить мотивированные решения не позднее 10 дней после окончания судебного разбирательства.

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