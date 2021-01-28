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Надпись OSCE на куртке представителя ОБСЕ

Стало известно, когда в Молдову приедет действующий председатель ОБСЕ

© Sputnik / Сергей Аверин
Политика
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Тема:
Приднестровское урегулирование (315)
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Sputnik Молдова
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О визите действующего председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде рассказал ее спецпредставитель на встрече в Тирасполе.

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде намерена посетить Молдову в середине февраля.

Об этом рассказал спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг на встрече с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым.

"Майер-Хартинг рассказал о планируемых мероприятиях в рамках переговорного процесса, в том числе о намеченном на середину февраля визите действующего председателя ОБСЕ Анн Линде, а также делегации посредников и наблюдателей", – отметили в пресс-службе приднестровского МИДа.

Встреча и.о. премьера Молдовы Аурелиу Чокоя и спецпредставителя по процессу приднестровского урегулирования действующего председателя ОБСЕ от Швеции Томаса Майер-Хартинга
© Photo : Guvernului Republicii Moldova
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По словам Игнатьева, приднестровская сторона традиционно выступает за активную работу на всех уровнях переговорного процесса, поскольку ее наличие и решение проблем являются важнейшим фактором для обеспечения прав и интересов жителей Приднестровья.

"Это официальная позиция Приднестровья, она была обозначена и в рабочем порядке, и путем нотификации наших партнеров. Нам бы хотелось, чтобы диалог велся системно, включая работу в формате "5+2", – сказал он.

Игнатьев отметил, что приднестровская сторона связывает надежду на активизацию деятельности этого международного формата переговоров со Шведским председательством в ОБСЕ.

Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – как посредники, Евросоюз и США – как наблюдатели.

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Тема:
Приднестровское урегулирование (315)

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Теги:
переговоры, Приднестровье


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