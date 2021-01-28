Стало известно, когда в Молдову приедет действующий председатель ОБСЕ

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. Действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Королевства Швеция Анн Линде намерена посетить Молдову в середине февраля.
Об этом рассказал спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг на встрече с главой внешнеполитического ведомства Приднестровья Виталием Игнатьевым.
"Майер-Хартинг рассказал о планируемых мероприятиях в рамках переговорного процесса, в том числе о намеченном на середину февраля визите действующего председателя ОБСЕ Анн Линде, а также делегации посредников и наблюдателей", – отметили в пресс-службе приднестровского МИДа.
"Это официальная позиция Приднестровья, она была обозначена и в рабочем порядке, и путем нотификации наших партнеров. Нам бы хотелось, чтобы диалог велся системно, включая работу в формате "5+2", – сказал он.
Игнатьев отметил, что приднестровская сторона связывает надежду на активизацию деятельности этого международного формата переговоров со Шведским председательством в ОБСЕ.
Участниками переговоров в международном формате "5+2" являются Кишинев и Тирасполь как стороны конфликта, Россия, Украина, ОБСЕ – как посредники, Евросоюз и США – как наблюдатели.
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