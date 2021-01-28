Фото: Майер-Хартинг – ОБСЕ готово содействовать переговорам по Приднестровью

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ посетил Приднестровье и побывал на встречах в администрации лидера Приднестровья и во внешнеполитическом ведомстве региона.

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. ОБСЕ готово содействовать переговорному процессу по приднестровскому урегулированию. Об этом заявил спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Томас Майер-Хартинг во время визита в Приднестровский регион. Он встретился с лидером региона Вадимом Красносельским и главой внешнеполитического ведомства Виталием Игнатьевым.

"Майер-Хартинг выразил солидарность с недопустимостью влияния внутренних политических процессов стран-участниц формата "5+2" на ход и качество переговоров, обозначив целесообразность сохранения преемственности для развития диалога", – отметили в пресс-службе приднестровского лидера.

Посол отметил, что события начала 2021 года – состоявшиеся заседания экспертных групп по таким направлениям, как транспорт и дорожное хозяйство, таможенная сфера, здравоохранение, – вселяют некоторый оптимизм. Усилия 2020 года он также не считает потраченными впустую, так как эти наработки являются базой для дальнейших шагов, в том числе для проведения работы над ошибками.

"Собеседники уделили внимание сохраняющим актуальность проблемам в банковском секторе и в области автотранспорта. Детально были проговорены аспекты, связанные с необходимостью полноценной реализации достигнутых ранее договоренностей в сфере телекоммуникаций, по линии политически мотивированных уголовных дел, а также имеющих отношение к обеспечению свободы внешнеэкономической деятельности", – пояснили в пресс-службе.

Красносельский подчеркнул готовность приднестровской стороны к дискуссии по всем направлениям и напомнил о своем письме президенту Молдовы Майе Санду, датированном 30 декабря 2020 года, в котором был обозначен этот посыл.

Майер-Хартинг отдельно встретился с главным переговорщиком от Приднестровья, руководителем внешнеполитического ведомства Виталием Игнатьевым, который подчеркнул, что 2021 год начался достаточно сложно.

"В отношениях с молдавской стороной появились трудности, связанные с задержанием определенных грузов Приднестровья, с угрозами введения дополнительных форм и мер ограничений в отношении приднестровского автотранспорта. Все это обуславливает необходимость активного взаимодействия Приднестровья с международными партнерами для того, чтобы не допустить ухудшения обстановки", – пояснил Игнатьев.

Майер-Хартинг сообщил о намеченном на середину февраля визите действующего председателя ОБСЕ Анн Линде, а также делегации посредников и наблюдателей.

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