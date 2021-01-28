Экологические меры в рамках Ассоциации с ЕС выполнены только наполовину

Пока это самое серьезное достижение по выполнению обязательств, взятых на себя Молдовой в соответствии с пунктами соглашения.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Природоохранные и экологические меры в рамках обязательств Молдовы перед Евросоюзом по Cоглашению об ассоциации выполнены на 50 процентов. Об этом заявили члены парламентской комиссии по окружающей среде и региональному развитию на слушаниях с участием сотрудников Минсельхоза и экологических НПО.

В Соглашении об ассоциации между Молдовой и Европейским союзом три главы посвящены защите окружающей среды — это рыболовство и морская политика, экология, борьба с изменениями климата. Из 89 мер, перечисленных в тексте договора, 45 действий выполнены, еще 24 находятся в процессе выполнения, а по 9 пунктам никаких действий не предпринималось, констатировали участники заседания.

Так, не было принято никаких мер по сотрудничеству с научными учреждениями в странах ЕС по сохранению водной фауны. Докладчики заявили, что в Молдове нет специалистов, а разделение полномочий между органами власти в этой области запутано и неэффективно.

Не были определены и контактные лица, которые представляли ли бы Молдову в инициативах ЕС по проектам в Черноморском регионе.

Также не предпринималось никаких мер в области сбора данных об экономических ресурсах биосферы, не утвержден План действий по защите вод от загрязнения азотом и нитратами, не разработаны документы о производстве, использовании и экспорте химикатов, отсутствует система "зеленых сертификатов" для снижения загрязнения окружающей среды.

Члены комиссии пришли к выводу, что Молдова до сих пор не демонстрирует серьезного прогресса в области охраны окружающей среды.

В октябре 2020 года Европарламент выразил озабоченность ходом выполнения Молдовой условий Соглашения об ассоциации Молдова-ЕС.

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