Евроинтеграционные мечты, или Ждут ли Молдову в ЕС

КИШИНЕВ, 28 янв – Sputnik. Евросоюз очень аккуратно подходит к своему дальнейшему расширению. Новые члены в ЕС вероятны, но они будут появляться медленно и с очень большой оглядкой на то, к чему это могло бы привести. Об этом в комментарии радиостудии Sputnik Молдова заявил доктор экономических наук, член-корреспондент Российской академии наук, директор Института научной информации по общественным наукам (ИНИОН) РАН, профессор МГИМО Алексей Кузнецов.

"Есть четкие требования и процедуры по расширению Европейского союза и формально Молдова может через какое-то время оказаться в составе ЕС. Однако фактический опыт пост-югославских республик показывает, что, как правило, процесс этот небыстрый", – сказал Кузнецов.

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По его мнению, в случае Молдовы есть румынский фактор, который мог бы ускорить процесс вступления страны в Евросоюз, но также есть и приднестровский фактор, который, наоборот, может затормозить эту процедуру. При этом он напомнил, что прецедент вступления страны в ЕС при наличии нерешенной территориальной проблемы с этническим меньшинством существует – речь идет о Кипре.

"Однако в случае Молдовы ситуация несколько иная. И речь идет не о вступлении Молдовы целиком в ЕС, а о том, что есть достаточно большие опасения в том, что правобережная часть республики после вступления в Евросоюз попытается интегрироваться в состав Румынии. Насколько все это реалистично, никто сейчас сказать не может", – отметил Кузнецов.

Эксперт обратил внимание на то, что "это, безусловно, будет беспокоить приднестровскую сторону". "Потому что для них вопрос сохранения Молдовы как суверенного государства, наверное, стоит куда острее, чем для многих сторонников европейской интеграции в Кишиневе", – сказал собеседник.

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Кузнецов привел в пример опыт Турции, обращая внимание на то, как можно идти в сторону ЕС десятилетиями без какого-либо результата.

"Напомню, что они входят в таможенный союз с ЕС, поэтому для Турции, по сути, отрезаны все другие возможности интеграции. То есть это государство не может, предположим, даже гипотетически вступить в Евразийский экономический союз, несмотря на стремление развивать более тесные торговые связи не только с Россией, но и со странами Центральной Азии просто потому, что тогда им надо порвать отношения с ЕС", – сказал собеседник.

По его мнению, Европейский союз всегда разговаривал с партнерами с позиции силы.

"Если партнер слабее, то ему будет навязываться то, что интересно более сильным европейским партнерам. Так было и, к сожалению, так есть. Молдова – объективно слабый партнер. Поэтому сначала ЕС получит все, что ему нужно от республики, а это, кстати, не очень много, потому что страна – не очень интересный игрок. Потом они поговорят о том, что за это в обмен получит Молдова", – сказал Кузнецов.

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Как считает аналитик, даже пресловутый безвизовый режим для стран за пределами ЕС – это не плата за евроинтеграционные устремления, а просто облегчение европейцами получения дешевой рабочей силы.

"Поэтому не надо питать никаких иллюзий. Никому в Евросоюзе за редчайшим исключением Молдова не нужна. Но если проевропейские политики готовы идти на какие-то уступки перед ЕС, то Европейский союз с удовольствием эти уступки примет, потому что они будут работать на европейский бизнес и политический имидж", – добавил эксперт.

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Кузнецов не исключает, что к концу 20-х годов XXI века какая-то из стран бывшей Югославии войдет в семью Евросоюза.

"Наибольшие шансы на политическом уровне, разумеется, у Черногории и Северной Македонии. Экономически более продвинута Черногория, но тут всегда стоит вопрос о внутриполитической ситуации, об экономическом развитии, которое, естественно, сейчас сильно подвинуто последствиями коронавируса", – отметил эксперт.

На вопрос о том, повлиял ли COVID-19 на евроинтеграционные процессы, собеседник ответил, что пока пандемия еще не закончилась.

"Трудно сказать, насколько она в итоге скорректирует – сильно или нет. Можно сказать пока одно, что пандемия не привела к серьезным проблемам евроинтеграции. Все те угрозы, которые виделись в первые месяцы пандемии, оказались в общем-то преодолены ЕС. И говорить о том, что сейчас Евросоюз находится в худшем состоянии, чем, предположим, два-три года назад, нельзя", – заключил эксперт.

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Молдова в июне 2014 года подписала с ЕС Соглашение об ассоциации и глубокой и всеобъемлющей зоне свободной торговли, а в силу оно вступило 1 июля 2016 года. Еще тогда, в 2014 году, когда переговоры о подписании соглашения входили в завершающую фазу, бывший премьер Владимир Филат пообещал, что благодаря этому документу Молдова станет полноправным членом ЕС в 2020 году.

Пятый президент республики Игорь Додон в одном из своих официальных заявлений отметил, что страна не станет членом Европейского союза, так как ЕС не готов к расширению.

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