Готовы ли парламентские партии сделать премьером Наталью Гаврилицу

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Большинство парламентских фракций еще не приняли окончательного решения по поводу голосования за кандидата в премьер-министры Наталью Гаврилицу. Демократы хотят выяснить истинные намерения президента и кандидата в премьеры, социалисты – выслушать мнение членов своей партии и понять позицию других парламентских партий, а представители партии "Достоинство и правда" (DA) хоть и считают выдвижение Гаврилицы техническим, но пока не готовы выступить с окончательной позицией. Об этом представители парламентских партий рассказали в эфире радиостудии Sputnik Молдова.
Позиция ДПМ
"Мы рады тому, что госпожа президент поступила по Конституции. Потому что были озвучены разные сценарии. Мы видим первую попытку выдвижения. На заседании партийных органов мы должны обсудить этот вопрос и решить, будем ли мы поддерживать. Мы кандидата хорошо знаем. Она работала министром финансов. Не самым лучшим образом она показала себя как министр, но нас интересует будущая программа правления и решения по преодолению кризиса", — заявил депутат.
В Демпартии настаивают на встрече и с президентом Санду, и с кандидатом в премьеры Гаврилицей.
"Мы хотим выяснить реальные намерения. Насколько они состоят в том, чтобы сформировать функциональное правительство, вывести страну из пепелища. Даже за короткий период можно сделать многое", — говорит Чубук.
По словам представителя ДПМ, мяч теперь на стороне парламента.
"Президент исполнила конституционную процедуру. Теперь мы должны обсудить все, посмотреть на программу и команду", — говорит Чубук.
Он также отмечает, что Демпартия примет решение исходя из программы правительства, его состава и настоящих намерений президента.
"Не исключено, что мы, представители разных фракций, придем к общему мнению и пойдем на досрочные выборы", — заявил демократ.
Что говорят в DA?
В парламентской фракции партии "Достоинство и правда" считают Наталью Гаврилицу техническим кандидатом, но решение объявить все же не готовы.
"Решение будет принято в рамках партии, на политбюро партии и на заседании фракции. В ближайшее время мы примем решение. Насколько мы поняли, предложение Санду носит формальный характер и она это предлагает для того, чтобы запустить механизм досрочных выборов. Мы с самого начала говорили, что это скорейший путь к выборам, но госпожа Санду приняла решение только вчера", — рассказывает зампредседателя DA Александр Слусарь.
Слусарь не стал делать прогнозы насчет того, будет ли утверждено правительство Гаврилицы голосами Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову", предполагая, что решение голосовать или нет они примут в последний момент.
По словам депутата, кандидатура Натальи Гаврилицы не обсуждалась с фракцией партии DA, и он воспринял ее с удивлением. По мнению Слусаря, Санду поставила в неловкое положение и собственную фракцию в парламенте, и депутатов DA. По мнению парламентария, кандидат в премьеры должен был быть беспартийным.
Вице-председатель DA заявил, что возможность участия в предстоящих парламентских выборах единым блоком с PAS между партиями не обсуждалась.
"Я слышал от одного из представителей PAS, что они планируют пойти на выборы самостоятельно. Исходя из ситуации, мы планируем пойти на выборы самостоятельно", — заявил Слусарь.
Позиция ПСРМ
В Партии социалистов не скрывают, что рады выдвижению кандидата и также приветствуют решение президента, который уложился в обозначенные социалистами сроки.
"Если вы видели предыдущие сообщения социалистов, мы требовали, чтобы госпожа президент поторопилась и до 1 февраля выдвинула кандидата. Очень хорошо, что она выполнила свою конституционную обязанность", — заявил Sputnik Молдова глава парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулица.
"Первое впечатление не четкое. Мы видели противоречивые сообщения. И от партии госпожи Гаврилицы. Госпожа Санду была очень лаконична и заявила, что по голосованию будет понятно, какие партии действительно хотят досрочных выборов. PAS сразу заявила, что не будет голосовать. Госпожа кандидат заявила, что она очень рада выдвижению и готова работать", — говорит Фуркулицэ.
По словам политика, в ближайшие дни партия соберет Республиканский совет, где будет обсуждать текущую ситуацию.
"Мы должны выслушать позицию членов партии, должны учитывать намерения других парламентских фракций. Все в ближайшее время соберут свои руководящие органы", — добавил Фуркулицэ.
Он прокомментировал муссировавшуюся в парламенте и СМИ идею об утверждении переходного или временного правительства, которое будет исполнять свои функции до досрочных выборов. По словам депутата, назначать правительство на срок в 2-3 месяца не имеет смысла потому, что министры просто не успеют войти в курс дела.
Напомним, что президент Молдовы Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Об этом глава государства заявила на брифинге в среду.
По словам президента, она как глава государства и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы — единственный путь для выхода из политического тупика.
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