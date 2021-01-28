Готовы ли парламентские партии сделать премьером Наталью Гаврилицу

Есть ли шансы у кандидата на пост премьер-министра Натальи Гаврилицы на получение вотума доверия парламента, объясняют депутаты молдавского законодательного форума.

КИШИНЕВ, 28 янв — Sputnik. Большинство парламентских фракций еще не приняли окончательного решения по поводу голосования за кандидата в премьер-министры Наталью Гаврилицу. Демократы хотят выяснить истинные намерения президента и кандидата в премьеры, социалисты – выслушать мнение членов своей партии и понять позицию других парламентских партий, а представители партии "Достоинство и правда" (DA) хоть и считают выдвижение Гаврилицы техническим, но пока не готовы выступить с окончательной позицией. Об этом представители парламентских партий рассказали в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

Позиция ДПМ

В Демократической партии приветствуют решение президента Майи Санду следовать Конституции и выдвинуть кандидата в премьеры и рассчитывают встретиться и с президентом, и с кандидатом в премьеры.

"Мы рады тому, что госпожа президент поступила по Конституции. Потому что были озвучены разные сценарии. Мы видим первую попытку выдвижения. На заседании партийных органов мы должны обсудить этот вопрос и решить, будем ли мы поддерживать. Мы кандидата хорошо знаем. Она работала министром финансов. Не самым лучшим образом она показала себя как министр, но нас интересует будущая программа правления и решения по преодолению кризиса", — заявил депутат.

В Демпартии настаивают на встрече и с президентом Санду, и с кандидатом в премьеры Гаврилицей.

"Мы хотим выяснить реальные намерения. Насколько они состоят в том, чтобы сформировать функциональное правительство, вывести страну из пепелища. Даже за короткий период можно сделать многое", — говорит Чубук.

По словам представителя ДПМ, мяч теперь на стороне парламента.

"Президент исполнила конституционную процедуру. Теперь мы должны обсудить все, посмотреть на программу и команду", — говорит Чубук.

Он также отмечает, что Демпартия примет решение исходя из программы правительства, его состава и настоящих намерений президента.

"Не исключено, что мы, представители разных фракций, придем к общему мнению и пойдем на досрочные выборы", — заявил демократ.

Что говорят в DA?

В парламентской фракции партии "Достоинство и правда" считают Наталью Гаврилицу техническим кандидатом, но решение объявить все же не готовы.

"Решение будет принято в рамках партии, на политбюро партии и на заседании фракции. В ближайшее время мы примем решение. Насколько мы поняли, предложение Санду носит формальный характер и она это предлагает для того, чтобы запустить механизм досрочных выборов. Мы с самого начала говорили, что это скорейший путь к выборам, но госпожа Санду приняла решение только вчера", — рассказывает зампредседателя DA Александр Слусарь.

Слусарь не стал делать прогнозы насчет того, будет ли утверждено правительство Гаврилицы голосами Партии социалистов и парламентской группы "За Молдову", предполагая, что решение голосовать или нет они примут в последний момент.

По словам депутата, кандидатура Натальи Гаврилицы не обсуждалась с фракцией партии DA, и он воспринял ее с удивлением. По мнению Слусаря, Санду поставила в неловкое положение и собственную фракцию в парламенте, и депутатов DA. По мнению парламентария, кандидат в премьеры должен был быть беспартийным.

Вице-председатель DA заявил, что возможность участия в предстоящих парламентских выборах единым блоком с PAS между партиями не обсуждалась.

"Я слышал от одного из представителей PAS, что они планируют пойти на выборы самостоятельно. Исходя из ситуации, мы планируем пойти на выборы самостоятельно", — заявил Слусарь.

Позиция ПСРМ

В Партии социалистов не скрывают, что рады выдвижению кандидата и также приветствуют решение президента, который уложился в обозначенные социалистами сроки.

"Если вы видели предыдущие сообщения социалистов, мы требовали, чтобы госпожа президент поторопилась и до 1 февраля выдвинула кандидата. Очень хорошо, что она выполнила свою конституционную обязанность", — заявил Sputnik Молдова глава парламентской фракции ПСРМ Корнелиу Фуркулица.

Депутат отметил, что между заявлениями Санду и ее партией есть видимые разногласия.

"Первое впечатление не четкое. Мы видели противоречивые сообщения. И от партии госпожи Гаврилицы. Госпожа Санду была очень лаконична и заявила, что по голосованию будет понятно, какие партии действительно хотят досрочных выборов. PAS сразу заявила, что не будет голосовать. Госпожа кандидат заявила, что она очень рада выдвижению и готова работать", — говорит Фуркулицэ.

По словам политика, в ближайшие дни партия соберет Республиканский совет, где будет обсуждать текущую ситуацию.

"Мы должны выслушать позицию членов партии, должны учитывать намерения других парламентских фракций. Все в ближайшее время соберут свои руководящие органы", — добавил Фуркулицэ.

Он прокомментировал муссировавшуюся в парламенте и СМИ идею об утверждении переходного или временного правительства, которое будет исполнять свои функции до досрочных выборов. По словам депутата, назначать правительство на срок в 2-3 месяца не имеет смысла потому, что министры просто не успеют войти в курс дела.

Напомним, что президент Молдовы Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Об этом глава государства заявила на брифинге в среду.

По словам президента, она как глава государства и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы — единственный путь для выхода из политического тупика.

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