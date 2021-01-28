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Кресло премьера в кабинете министров

Санду раскрыла "секрет" кандидата в премьеры

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210128/33418547/sandu-raskryla-sekret-kandidata-v-premyery.html

Президент прямо заявила, что предложила кандидата на пост главы правительства лишь для проведения юридической процедуры, которая ускорила бы досрочные парламентские выборы.

КИШИНЕВ, 28 янв - Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду считает необходимыми для страны досрочные парламентские выборы. Именно для этого был предложен кандидат на пост премьер-министра - он нужен как инструмент ускорения досрочных выборов. Депутаты могут отклонить нынешнюю кандидатуру, а поводом послужит невозможность сформировать кабмин. 

Такое заявление Санду сделала в четверг в эфире одного из общественных телеканалов. 

"Мы можем приблизиться к выборам, если голосование парламентариев ни к чему не приведет. Посмотрим, действительно ли депутаты хотят досрочных выборов, после которых получится сформировать новый состав парламента и затем создать правительство", - отметила Санду. 

Напомним, что максимальный срок для формирования нового Кабмина - три месяца. Если в течение этого периода парламент так и не проголосует ни за одного кандидата, то автоматически начинается процедура инициирования досрочных выборов. При этом в Конституции не запрещено предлагать к голосованию одного и того же человека на пост премьера.

Парламент Молдовы, архивное фото
© Sputnik / Rodion Proca
Готовы ли парламентские партии сделать премьером Наталью Гаврилицу

Санду подчеркнула, что все парламентские фракции ранее заявляли о своем желании роспуска нынешнего законодательного форума. Но что теперь, после выдвижения Натальи Гаврилицы, четкую позицию по роспуску парламента высказали ли депутаты фракции PAS.

Тем не менее, некоторые законодатели сообщали: они решат, будут ли голосовать за Гаврилицу, лишь после беседы с ней самой. Однако Санду полагает, что подобные дискуссии должны проходить на заседании парламента. 

"Пока у Гаврилицы есть 15 дней,чтобы сформировать команду и разработать программу для ее представления", - добавила президент. 

В заключение Санду отметила, что после досрочных выборов в законодательном органе должен сформироваться другой состав, который сможет исправить все спорные законы, принятые в декабре 2020 года. 

Следует отметить, что срок приведения к присяге нового кабинета министров - три месяца. Если за это время правительство не заручится поддержкой депутатов, парламент подлежит роспуску и должны быть объявлены досрочные выборы в законодательный форум. Конституция не запрещает выдвигать одного и того же кандидата в премьер-министры дважды.

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