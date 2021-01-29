Додон рассказал о возможных сценариях развития политической ситуации в Молдове

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Председатель Партии социалистов Игорь Додон в пятницу в эфире своего еженедельного блога заявил, что депутаты от ПСРМ примут участие в заседании парламента, когда будет рассматриваться вопрос утверждения правительства во главе с Натальей Гаврилицей, и объявил, что социалисты не рассматривают возможность выдвижения или поддержки другого кандидата в премьеры.

Додон заявил, что считает Гаврилицу профессионалом, но это не значит, что ПСРМ поддержит кандидатуру.

"В 2007 году я продвигал ее на пост главы управления в Министерстве экономики. В правительстве Зинаиды Гречаной она была главой управления программ. Мы были в одной команде. Госпожа Гаврилица - профессионал. Но когда голосуешь, голосуешь не только за кандидатуру премьера, это политическое голосование", - заявил Додон.

Окончательное решение по этому вопросу будет принято на заседании Республиканского совета ПСРМ.

"То, что мы проголосовали за нее в качестве министра финансов, конечно, аргумент для того, чтобы социалисты проголосовали за нее. В ближайшие дни пройдет Республиканский совет, там мы примем решение", - заявил Додон.

Каким бы ни было решение, Додон пообещал, что социалисты будут участвовать в заседании парламента, когда станет рассматриваться вотум доверия правительству Натальи Гаврилицы.

Комментируя возможное выдвижение другого кандидата в премьеры, Додон заявил, что партия не собирается выдвигать своего кандидата и по-прежнему выступает за досрочные выборы.

По словам Додона, на данный момент есть два сценария развития событий: парламент не голосует за правительство, и тогда досрочные выборы проходят в июне, или же парламент утверждает правительство, и следующие выборы в парламент проходят в 2023 году. Глава ПСРМ заявил, что вариант, когда выборы состоятся осенью, не следует рассматривать.

Напомним, что президент Молдовы Майя Санду предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Об этом глава государства заявила на брифинге в среду.

По словам президента, она как глава государства и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы — единственный путь для выхода из политического тупика.

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