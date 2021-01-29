Майер-Хартинг: Кишинев и Тирасполь готовы работать на улучшение жизни людей

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ подвел итоги своего визита в Молдову, в рамках которого он встретился с обеими сторонами приднестровского урегулирования.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг подвел итоги визита в Кишинев и Тирасполь и отметил, что после долгого периода простоя в отношениях между сторонами в этом году наметились определенные улучшения. Об этом он заявил в пятницу в ходе пресс-конференции в международном аэропорту Кишинева.

"Все контакты, которые были в эти дни, подтвердили мне, что готовы работать на улучшение жизни людей, и будут предприняты и другие усилия для консолидирования доверия. Переговорный процесс продолжается, и, что главное, - обе стороны осознают его важность", - отметил он.

Австрийский дипломат среди достижений назвал возобновление диалога политических представителей сторон, экспертных групп, в частности по здравоохранению, и это, по его мнению, особенно важно в условиях пандемии и необходимости вакцинации.

Он также обратил внимание на то, что приднестровская сторона сняла посты, которые появились после объявления пандемии, и это облегчит передвижение между двумя берегами Днестра.

На вопрос журналистов о недавнем решении Конституционного суда Молдовы о статусе русского языка дипломат заметил, что комментировать решения судебных инстанций не входит в его компетенцию.

"Цель нашей работы здесь - улучшать жизнь людей и взаимодействие между ними. И мы будем продолжать работу в этом направлении. Я считаю, что у нас есть поддержка ключевых политических фигур на обоих берегах Днестра", - заключил Майер-Хартинг.

Спецпредставитель за три дня посещения республики встретился с главой молдавского государства Майей Санду, и. о. премьера Аурелом Чокой, вице-премьером по реинтеграции Ольгой Чеботарь. Он посетил и Приднестровский регион. На левом берегу Днестра у него состоялись встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и главным переговорщиком от Тирасполя Виталием Игнатьевым.

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