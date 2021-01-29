13:25 29 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.61
Поиск
Томас Майер-Хартинг

Майер-Хартинг: Кишинев и Тирасполь готовы работать на улучшение жизни людей

© AP Photo / Richard Drew
Политика
Получить короткую ссылку
Тема:
Приднестровское урегулирование (317)
76 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/i/logo-itemprop.png
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210129/33421667/mayer-kharting-kishinev-i-tiraspol-gotovy-rabotat-na-uluchshenie-zhizni-lyudey.html

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ подвел итоги своего визита в Молдову, в рамках которого он встретился с обеими сторонами приднестровского урегулирования.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ по приднестровскому урегулированию Томас Майер-Хартинг подвел итоги визита в Кишинев и Тирасполь и отметил, что после долгого периода простоя в отношениях между сторонами в этом году наметились определенные улучшения. Об этом он заявил в пятницу в ходе пресс-конференции в международном аэропорту Кишинева.

"Все контакты, которые были в эти дни, подтвердили мне, что готовы работать на улучшение жизни людей, и будут предприняты и другие усилия для консолидирования доверия. Переговорный процесс продолжается, и, что главное, - обе стороны осознают его важность", - отметил он.

Томас Майер-Хартингом
© CC BY 4.0 / Официальный сайт Президента Приднестровской Молдавской Республики
Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ посетил Приднестровье
Австрийский дипломат среди достижений назвал возобновление диалога политических представителей сторон, экспертных групп, в частности по здравоохранению, и это, по его мнению, особенно важно в условиях пандемии и необходимости вакцинации.

Он также обратил внимание на то, что приднестровская сторона сняла посты, которые появились после объявления пандемии, и это облегчит передвижение между двумя берегами Днестра.

На вопрос журналистов о недавнем решении Конституционного суда Молдовы о статусе русского языка дипломат заметил, что комментировать решения судебных инстанций не входит в его компетенцию.

"Цель нашей работы здесь - улучшать жизнь людей и взаимодействие между ними. И мы будем продолжать работу в этом направлении. Я считаю, что у нас есть поддержка ключевых политических фигур на обоих берегах Днестра", - заключил Майер-Хартинг.

Спецпредставитель за три дня посещения республики встретился с главой молдавского государства Майей Санду, и. о. премьера Аурелом Чокой, вице-премьером по реинтеграции Ольгой Чеботарь. Он посетил и Приднестровский регион. На левом берегу Днестра у него состоялись встречи с лидером Приднестровья Вадимом Красносельским и главным переговорщиком от Тирасполя Виталием Игнатьевым.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

Тема:
Приднестровское урегулирование (317)

По теме

Стало известно, когда в Молдову приедет действующий председатель ОБСЕ
Приоритеты по приднестровскому урегулированию на 2021-й: что заявили в кабмине
Теги:
ОБСЕ, переговоры


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Зима в Кишиневе
Фото снежного Кишинева: такой столицу Молдовы уже давно не видели
НАТО снова обвиняет Россию в агрессии. Что ответила Москва
Видео - НАТО снова обвиняет Россию в агрессии. Что ответила Москва
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться