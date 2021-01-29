Почему PAS не поддержит правительство своего соратника - Гаврилицы

Партия "Действие и солидарность" (PAS) твердо стоит на своих позициях. Депутаты не будут голосовать за коллегу по партии, выдвинутую в премьер-министры.

КИШИНЕВ, 29 янв - Sputnik. В Республике Молдова экономический и пандемический, но не политический кризис. Такое мнение высказал депутат от Партии "Действие и солидарность" Владимир Боля в эфире студии Sputnik Moldova.

"Это все политика, и, с моей точки зрения, все абсолютно нормально. У нас есть действующий президент, действующий парламент. Посмотрим, что случится через 14 дней, когда Наталья Гаврилица придет в законодательный форум со списком министров", - сказал Боля.

Политик настаивает на необходимости досрочных парламентских выборов и заявляет, что партия не поддержит формирование нового правительства. По его словам, голосование за миноритарный кабмин не принесет ожидаемого результата.

Владимир Боля считает, что выдвижение кандидатуры на пост премьер-министра является не чем иным, как началом процедуры инициирования досрочных парламентских выборов, и если на 46-й день после выдвижения Натальи Гаврилицы на эту должность правительство не будет одобрено, тогда можно будет назначить досрочные выборы.

"На 46-й день президент подписывает указ, который отправляет на рассмотрение в Конституционный суд. После того, как КС установит, что все требования закона соблюдены, президент назначает досрочные выборы в течение максимум 90 дней со дня роспуска парламента", - добавил Боля.

С другой стороны, депутат от Партии социалистов Николае Паскару призывает своих коллег по оппозиции обсудить возможное формирование нового правительства во главе с Натальей Гаврилицей. Он говорит: поскольку парламентские выборы подразумевают трату общественных денег, всем партиям необходимо иметь хорошо разработанный план, который будет служить на благо граждан.

"В этом парламенте было столько споров, что каждый пришел к выводу о необходимости его роспуска. Но давайте подумаем о тех, кто войдет в новый законодательный орган, насколько будут хороши они. Если проанализировать состав партий, я не вижу суперменов, которые спасли бы страну. Однако нам нужен премьер-министр и команда сильных министров, которые будут управлять этим переходным процессом", - сказал депутат от ПСРМ.

Президент Майя Санду выдвинула кандидата на пост премьер-министра Республики Молдова 27 января. Глава государства решила предложить на эту должность Наталью Гаврилицу.

Она должна сформировать правительственную команду, которая обратится за вотумом доверия к парламенту. Наталья Гаврилица была министром финансов в правительстве Майи Санду.

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