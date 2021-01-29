Майя Санду призвала госструктуры оказать помощь бизнесу и безработным

Президент Молдовы требует от правительственных структур найти возможности для оказания помощи малым и средним предприятиям, пострадавшим во время пандемии.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой провели в пятницу заседание с представителями государственных ведомств, ответственных за взаимодействие с бизнес-структурами. Во встрече участвовали представители министерств экономики и инфраструктуры, финансов, здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальной кассы соцстрахования, Организации по развитию предприятий малого и среднего бизнеса (ODIMM), Нацагентства занятости населения.

"Я попросила, вместе с исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем, предоставить информацию о мерах, принятых и запланированных для поддержки тех, кто потерял работу из-за сокращения рабочих мест, о механизмах поддержки малых и средних предприятий, а также о действиях, запланированных на текущий период", - отметила Санду в своей публикации в соцсети.

Санду рассказала участникам встречи, что, по последним оценкам, в 2020 году десятки тысяч граждан нашей страны достигли черты бедности из-за пандемии.

"Поэтому мы попросили участников встречи срочно разработать механизмы, которые упростили бы процедуры получения пособий по безработице, других форм помощи, чтобы они доходили до как можно большего числа нуждающихся. Мы также обсудили скорейшее внедрение механизма субсидирования предприятий, на которых работают люди с ограниченными возможностями, молодежь, люди, потерявшие работу дома или за рубежом из-за пандемии", - добавила Санду.

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