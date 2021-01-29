21:54 29 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.94
  • USD17.30
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.61
Поиск
Прохожие на кишиневской улице, тематическое фото

Майя Санду призвала госструктуры оказать помощь бизнесу и безработным

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
95 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0b/19/32642582.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210129/33428137/mayya-sandu-prizvala-gosstruktury-okazat-pomosch-biznesu-i-bezrabotnym.html

Президент Молдовы требует от правительственных структур найти возможности для оказания помощи малым и средним предприятиям, пострадавшим во время пандемии.

КИШИНЕВ, 29 янв – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду и исполняющий обязанности премьера Аурелиу Чокой провели в пятницу заседание с представителями государственных ведомств, ответственных за взаимодействие с бизнес-структурами. Во встрече участвовали представители министерств экономики и инфраструктуры, финансов, здравоохранения, труда и социальной защиты, Национальной кассы соцстрахования, Организации по развитию предприятий малого и среднего бизнеса (ODIMM), Нацагентства занятости населения.

Анета Засавицки.
© Sputnik / Mihai Caraus
Засавицки: этот бизнес стал наиболее убыточным в 2020 году в Молдове

"Я попросила, вместе с исполняющим обязанности премьер-министра Аурелиу Чокоем, предоставить информацию о мерах, принятых и запланированных для поддержки тех, кто потерял работу из-за сокращения рабочих мест, о механизмах поддержки малых и средних предприятий, а также о действиях, запланированных на текущий период", - отметила Санду в своей публикации в соцсети.

Санду рассказала участникам встречи, что, по последним оценкам, в 2020 году десятки тысяч граждан нашей страны достигли черты бедности из-за пандемии. 

"Поэтому мы попросили участников встречи срочно разработать механизмы, которые упростили бы процедуры получения пособий по безработице, других форм помощи, чтобы они доходили до как можно большего числа нуждающихся. Мы также обсудили скорейшее внедрение механизма субсидирования предприятий, на которых работают люди с ограниченными возможностями, молодежь, люди, потерявшие работу дома или за рубежом из-за пандемии", - добавила Санду.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Прогнозы на 2021 год: сколько продлится кризис
Гаврилица: я предложу команду и программу для вывода страны из кризиса
Урекян: расскажу об истинных причинах политического кризиса в Молдове


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Зима в Кишиневе
Фото снежного Кишинева: такой столицу Молдовы уже давно не видели
Памяти Василия Ланового
Видео - О настоящем - в человеке: памяти Василия Ланового
Динамика денежных переводов в Молдову.
Сколько денег поступило в Молдову из-за границы

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться