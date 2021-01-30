Дайджест недели: "страсти" по премьеру и молдавские политические шахматы

Главным политическим событием уходящей недели стало выдвижение президентом Майей Санду кандидатуры на должность премьер-министра, обозреватель Sputnik Молдова и эксперты проанализировали: утвердит или нет парламент страны Наталью Гаврилицу в должности.

КИШИНЕВ, 30 янв - Sputnik. В среду вечером произошло то, чего все так долго ждали: новый президент страны Майя Санду все же определилась с кандидатурой премьер-министра, ей стала Наталья Гаврилица. Но, как считают некоторые отечественные политологи, выдвижение претендента на пост главы кабинета министров вовсе не означает, что политический кризис в стране преодолен.

Провоцирование кризиса

Бывший генеральный примар Кишинева Серафим Урекян заявил в эфире студии Sputnik Молдова о том, что отечественные политики сознательно спровоцировали кризис.

"Ситуацию в Молдове нельзя назвать полным политическим кризисом, а скорее полной неспособностью местных политиков решать накопившиеся проблемы. В стране практически ничего страшного не произошло. Есть три ветви власти, а Молдова является парламентской республикой. Произошла лишь смена президента, но ее желания зашкаливают", - отметил собеседник.

Политика Урекян: расскажу об истинных причинах политического кризиса в Молдове

Урекян назвал еще один путь выхода из политического кризиса – в соответствии с международной практикой мажоритарная фракция действующего парламента (ПСРМ - ред.) также имеет право предложить на утверждение президенту Майе Санду свою кандидатуру, которую она может выдвинуть, в случае если будет отклонен первый претендент на премьерское кресло Наталья Гаврилица.

Кандидат под знаком вопроса

По словам президента, она, как глава государства, и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

В свою очередь, председатель Партии социалистов экс-президент Игорь Додон заявил, что депутаты будут ожидать список персонального состава правительства, а также программу деятельности предполагаемого кабинета министров.

В эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Корнелиу Чуря заявил, что кандидатуру Натальи Гаврилицы парламентарии вряд ли утвердят с первого раза.

Политика Чуря: утвердит ли парламент кандидатуру премьера, выдвинутую Майей Санду

"В принципе, у депутатов и политических партий не было дальнейшего сценария действий, поскольку они были не совсем готовы к такому шагу Майи Санду. Я думаю, что они рассмотрят этот вопрос во фракциях. Но, вероятнее всего, они отклонят эту кандидатуру", – заявил эксперт.

По словам собеседника, не исключено, что после отклонения депутатами кандидатуры Гаврилицы президент выдвинет ее повторно на должность, поскольку Конституция страны не запрещает этого делать.

Можно обойтись без досрочных выборов

Несмотря на то, что нынешний состав парламента является не совсем репрезентативным и дееспособным, поскольку его депутаты не собираются на пленарные заседания как должны, парламентарии этого созыва могут сыграть хитро, проголосовав за одну из кандидатур, предложенных Маей Санду на пост премьер-министра. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявила политолог Анжела Колацки.

Политика Колацки: в Молдове может появиться правительство без досрочных выборов

"В этой ситуации возможно появление полномочного правительства, но оно будет миноритарным, не имея поддержки значительной части депутатов в парламенте. Социалисты ведут свою игру, декларируя, что они – за роспуск парламента, но на самом деле они могут и проголосовать за утверждение такого правительства", – заявил собеседница.

Тактика парламентариев, по словам эксперта, будет проста: проголосовать за состав нового кабмина, а затем все его инициативы отклонять, заранее заявляя, что они неоправданны и необоснованны.

© Sputnik / Mihai Caraus Акция протеста перед парламентом Молдовы

"Тем самым ситуация будет следующей: депутаты будут говорить о том, что они спасли ситуацию и утвердили правительство, но оно оказалось некомпетентным. Такой расклад вполне реален", – подытожила Колацки.

Кто войдет в состав правительства Гаврилицы?

Президент Майя Санду назвала выдвинутого кандидата "профессионалом", который сможет сформировать настоящую команду и разработать программу правительства, основанную на экономическом развитии и на очистке государственных институтов от коррупции.

© Sputnik / Miroslav Rotari Правительство Республики Молдова

Между тем в экспертном сообществе страны все чаще звучат мысли о том, что кандидат в премьеры был выдвинут, что называется, для галочки. Среди доказательств сказанному - то, что партия "Действие и солидарность" (PAS), которой до недавнего времени руководила Санду, отказалась поддерживать Наталью Гаврилицу.

Позже и сама Санду заявила, что стране необходимы досрочные парламентские выборы. Именно для этого был предложен кандидат на пост премьер-министра - он нужен как инструмент ускорения досрочных выборов. Депутаты, по ее словам, могут отклонить нынешнюю кандидатуру, а поводом послужит невозможность сформировать кабмин.

Подойдет ли в такой ситуации всерьез Гаврилица к формированию состава кабинета министров или нет? Ответ на этот вопрос в эфире студии Sputnik Молдова дал политический аналитик Алексей Тулбуре.

Политика Тулбуре: профессионалы или нет - кто войдет в правительство Гаврилицы

"Президент выдвинула сильную фигуру - члена своей команды, которая будет формировать кабинет из сторонников. Надеюсь, что в его состав войдут профессионалы. Это будут люди, ориентированные политически довольно однозначно, которые придут в парламент в момент утверждения с программой президента Майи Санду", - заявил эксперт.

По словам аналитика, скорее всего, в основу программы правительства Гаврилицэ войдут вопросы борьбы с коррупцией. Приоритет на борьбу со взяточничеством в государственных структурах будет поставлен потому, считает Тулбуре, что такое правительство имеет наибольшее шансы не быть поддержанным большинством депутатов.

Тулбуре также добавил, что социалисты неоднократно подумают, прежде чем проголосовать за это правительство и его программу.

Вынужденная ситуация с кандидатом в премьеры

Единственное, что новый президент Молдовы могла сделать, согласно положениям Конституции страны, – это выдвинуть кандидата в премьер-министры, чтобы не получить неприятных последствий со стороны парламента, где некоторые депутаты уже поговаривали о начале процедуры импичмента. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова заявил политический аналитик Игорь Волницкий.

"В Конституции очень четко говорится о том, как глава государства должен вести себя в подобных ситуациях. После того как администрация президента исчерпала резервный вариант, обратившись в Конституционный суд и получив негативное заключение на свой запрос, по-другому команда главы государства и Майя Санду поступить просто не могли", – заявил эксперт.

Политика Волницкий: что вынудило Санду выдвинуть кандидата в премьер-министры

По словам собеседника, если бы Санду так и не выдвинула никого в премьеры, ее бы обвинили в том, что она не соблюдает Конституцию и не следует букве закона. Волницкий добавил, что вряд ли команда нового президента Молдовы действительно хочет того, чтобы Наталья Гаврилица стала главой кабинета-министров страны.

© Sputnik / Mihai Caraus Микрофоны в зале заседаний

"Для них цель очевидна - это досрочные парламентские выборы, они пошли по пути их провоцирования. Тем не менее это не означает, что госпожа Гаврилица не имеет шансов стать премьером. Молдавская политика – достаточно специфическая, если интересы некоторых партий продиктуют необходимость избегать досрочных выборов, возможно, Гаврилица станет главой кабмина", – заключил Волницкий.

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