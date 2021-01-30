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ПСРМ

ПСРМ решит, голосовать ли за правительство, после дебатов в парламенте

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210130/33436141/reshenie-golosovat-li-za-pravitelstvo-primet-ispolkom-psrm.html

На заседании Республиканского совета Партии социалистов поручили решить вопрос о голосовании за новый состав кабмина исполкому политформирования.

КИШИНЕВ, 30 янв — Sputnik. Парламентская фракция ПСРМ примет участие в заседании высшего законодательного органа страны, на котором будет обсуждаться состав и программа правительства Натальи Гаврилицы, кандидата в премьеры, назначенного президентом Молдовы Майей Санду. Решение о голосовании или отказе от него будет принято исполнительным комитетом партии после дебатов на пленарном заседании парламента.

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Об этом сообщил лидер политформирования Игорь Додон после заседания Республиканского совета ПСРМ, которое состоялось в субботу.

На заседании был также утвержден новый состав политисполкома партии. В него вошли Игорь Додон, Зинаида Гречаная, Влад Батрынча, Дарья Коломиец, Алла Долинцэ, Корнелиу Фуркулицэ, Олег Липский, Ирина Лозован, Алла Пилипецкая, Эдуард Смирнов и Александр Суходольский.

Кроме того, было решено, что социалисты примут участие в выборах в Народное собрание Гагаузии, которые планируется провести 4 апреля.

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Теги:
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