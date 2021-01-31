Эксперт: досрочные выборы не выведут Молдову из политического кризиса

Даже после досрочных парламентских выборов в законодательном органе страны не образуется устойчивого большинства, считает политолог Ян Лисневский.

КИШИНЕВ, 31 янв — Sputnik. После досрочных парламентских выборов, согласно опросам общественного мнения, в законодательный орган могут пройти четыре партии — ПСРМ, PAS, "Шор" и "Наша партия", однако ни одна из них не получит единоличного большинства. Это означает, что и в новом составе парламента фракциям придется начать переговоры о создании коалиции, что неизбежно вызовет новые разногласия в законодательном органе. Таким образом, политический кризис сохранится, заявил политолог Ян Лисневский в эфире радиостудии Sputnik Молдова.

"Досрочные парламентские выборы не разрешат политический кризис, потому что после выборов нужно будет вести переговоры, создавать парламентское большинство. Однако PAS не с кем будет заключать союз. Есть вероятность, что социалисты пойдут на переговоры c партией "Шор", — считает эксперт.

Лисневский отметил, что хотя многие партии в действующем законодательном собрании заявляют, что хотят досрочных парламентских выборов, со временем они делают все больше оговорок.

По словам политолога, меньше всех в досрочных выборах заинтересованы Демократическая партия, партия Pro Moldova и "Платформа "Достоинство и правда", поскольку их шансы попасть в следующий парламент минимальны.

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