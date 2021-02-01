Открылась новая парламентская сессия — будет ли в Молдове правительство

Весенне-летняя сессия в законодательном органе страны началась 1 февраля 2021 года. Главный вопрос — проголосуют ли депутаты за состав кабинета министров, который предложит Наталья Гаврилица.

КИШИНЕВ, 1 фев — Sputnik. Начиная с понедельника депутаты возвращаются с каникул к работе. Им предстоит решить, голосовать ли за новый состав правительства, который предложит на рассмотрение законодательному органу кандидат на должность премьер-министра Наталья Гаврилица.

Если депутаты два раза отвергнут назначенного президентом Молдовы кандидата, в стране будут назначены досрочные парламентские выборы.

Президент Молдовы Майя Санду на прошлой неделе предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила, что и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

Не все фракции еще определились с решением по поводу голосования за новый кабинет министров. Партия социалистов поручила принять решение своему руководству после дебатов, которые пройдут в парламенте. Не говорят о том, как будут действовать и другие парламентские фракции. Демократы заявили, что хотят "выяснить истинные намерения" президента, а "Платформа DA" отметила, что ей требуется дополнительное время для размышлений.

О своей позиции сообщила только пропрезидентская партия PAS. Руководство политформирования объявило, что не будет участвовать ни в парламентских дискуссиях с кандидатом в премьеры, ни в голосовании, чтобы содействовать роспуску парламента.

Согласно регламенту законодательного органа, парламент собирается на две очередные сессии в год. Осенняя сессия начинается в сентябре и должна завершиться до конца декабря, а весенняя стартует в феврале и не может длиться дольше, чем до конца июля.

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