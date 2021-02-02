В DA объявили, что не будут голосовать за правительство Гаврилицы

В партии "Платформа DA" выразили свою позицию по кандидатуре, предложенной президентом на пост премьер-министра.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Депутаты "Платформы "Достоинство и правда" (DA) не будут голосовать за кандидатуру Натальи Гаврилицы, которую президент Молдовы Майя Санду предложила на пост премьера.

"Проанализировав политическую ситуацию в стране и в парламенте с точки зрения перспективы его эффективности, приняв во внимание позицию главы государства, озвученную публично по поводу кандидатуры вице-председателя PAS Натальи Гаврилицы, предложенной на пост премьер-министра, а также решение PAS не голосовать за собственного кандидата, и для проведения досрочных парламентских выборов, в которых PAS намерена участвовать отдельно, "Платформа "DA" решила не голосовать за кандидатуру премьер-министра", – отметили в DA.

Президент Молдовы Майя Санду на прошлой неделе предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила: она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

Не все фракции еще определились с решением по поводу голосования за новый кабинет министров. Партия социалистов поручила принять решение своему руководству после дебатов, которые пройдут в парламенте. Не говорят о том, как будут действовать, и другие парламентские фракции. Демократы заявили, что хотят "выяснить истинные намерения" президента. В Pentru Moldova объявили, что намерены выразить свою позицию по этому вопросу после консультаций на уровне парламентской платформы.

Согласно местному законодательству кандидат на должность премьера в течение 15 календарных дней после выдвижения обращается за вотумом доверия парламента программе деятельности и всему списку кабинета министров.

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