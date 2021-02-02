ПСРМ предложит парламенту новый закон о функционировании языков

Депутаты от Партии социалистов обещают уже в феврале принять новый закон о функционировании языков на территории Молдовы или усовершенствовать старый.

КИШИНЕВ, 2 фев – Sputnik. Парламент Молдовы в феврале 2021 года рассмотрит и примет новый закон о функционировании языков в Республике Молдова. Об этом во время пресс-конференции заявил депутат от Партии социалистов (ПСРМ) Влад Батрынча.

По словам народных избранников от ПСРМ, участвовавших в пресс-конференции, после решения Конституционного суда о признании языкового закона неконституционным не говорящие на государственном языке граждане Молдовы поставлены в уязвимое положение.

"Конституционный суд подменил собой парламент и вернул страну в ситуацию 2018 года, когда закон о функционировании языков был признан устаревшим. Государство, которое претендует на звание европейского, не имеет языкового законодательства и не может обеспечить конституционные права граждан", - заявил Батрынча.

По его словам, в феврале 2021 года парламент Республики Молдова рассмотрит новый законопроект о функционировании языков на территории Молдовы. Батрынча также добавил, что 5 февраля социалисты проведут конференцию по поиску наиболее оптимальных решений и способов регулирования сферы использования языков в Молдове. На нее будут приглашены представители различных этнических меньшинств, эксперты, юристы, экс-члены Конституционного суда.

"В рамках этого круглого стола будет принято решение, с каким проектом мы пойдем в парламент", - заявил Батрынча.

Он заявил, что законодательный форум в любом случае примет новый закон о функционировании языков, а государственный язык в законе будет назван молдавским.

По словам другого депутата от ПСРМ, главы юридической комиссии парламента Василе Боли, после решения Конституционного суда в сфере регулирования языкового взаимодействия сформировался политико-правовой вакуум.

По словам народного избранника, у юристов ПСРМ есть два решения для этой ситуации. Первый заключается в принятии нового закона о функционировании языков. Второй предполагает внесение изменений в закон о функционировании языков 1989 года, чтобы усовершенствовать признанный "устаревшим" закон.

Напомним, с момента обретения независимости и до июня 2018 года базовым документом всей языковой политики в Республики Молдова был Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР". В июне 2018 года Конституционный суд признал один из наиболее ранних действующих в Молдове законов "устаревшим".

Предложенный социалистами и принятый в окончательном чтении в парламенте 16 декабря прошлого года закон о функционировании языков не содержит названия государственного языка, а ссылается в этом вопросе на Конституцию. По закону государство берет на себя обязательство обеспечить изучение государственного языка, а также провозглашает русский языком межнационального общения.

Как и прежний документ, новый закон дает гражданам право получать судебные документы и участвовать в процессуальных действиях на понятном языке.

После принятия закона его сразу же обжаловали в КС депутаты DA и PUN. Позже Конституционный суд Молдовы рассмотрел запрос депутатов платформы DA Дину Плынгэу и Марии Чобану, а также депутата, председателя унионистской Партии национального единства (PUN) Октавиана Цыку о контроле конституционности закона о функционировании языков и признал его неконституционным.

Судьи Конституционного суда решили, что оспариваемый закон противоречит Конституции.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova