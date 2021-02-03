Как разрешить языковой спор в Молдове – советы экспертов

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Депутаты парламента обещают во второй раз за короткое время рассмотреть и принять очередной закон о функционировании языков в парламенте. Предыдущий отменил Конституционный суд и попутно собственной трактовкой Основного закона расставил свои запятые в Конституции в вопросах использования языков. Sputnik Молдова в разговоре с экспертами пытался выяснить, как мог бы выглядеть настоящий молдавский языковой компромисс.

Страсти вокруг языка

С момента обретения Молдовой независимости в стране время от времени возникают споры относительно соотношения и степени использования государственного и русского языков в официальном документообороте и повседневной жизни. Тем не менее нормативная база регулирующая использование языков в республике и закрепляющая за русским языком статус языка межнационального общения, а заодно и право граждан "общаться" с государством на том или ином языке, оставалась неизменной с 1989 года до недавнего времени. Языковое статус-кво разрушил в июне 2018 года Конституционный суд. Тогда КС признал Закон "О функционировании языков на территории Молдавской ССР" "устаревшим". Судей не смутило, что ни Конституция, ни молдавское законодательство в целом не содержит процедуры признания закона "устаревшим".

Следует отметить, что часть норм, закрепляющих права использования русского языка в отношениях с государственными органами, осталась в других законодательных актах.

В 2020 году Партия социалистов предложила новый базовый закон о функционировании языков на территории Молдовы. После принятия документа его сразу же обжаловали в КС оппозиционные депутаты.

В начале января Конституционный суд признал этот закон противоречащим Конституции. Судьи в своем решении указали, что русский язык не может иметь статус выше, чем другие языки национальных меньшинств, а никакой другой язык не может быть поставлен в равное положение с государственным.

Сейчас в Молдове – очередной виток так называемого, "языкового" кризиса. Партия социалистов собирается в скором времени зарегистрировать в парламенте новый проект закона о функционировании языков взамен одноименного закона, признанного неконституционным. Депутат ПСРМ Влад Батрынча на пресс-конференции заявил, что парламент в любом случае примет новый закон о функционировании языков, а государственный язык в законе будет назван молдавским.

ПСРМ обещает обеспечить принятие в Молдове нового закона о функционировании языков или "модернизировать" старый закон 1989 года.

По мнению экс-председателя Конституционного суда Думитру Пулбере, лучшим вариантом было бы инициировать новый закон.

"Конституционный суд был привязан к решению КС 2013 года, когда суд признал государственным языком румынский язык. Но то, что отчасти решение КС политизировано, я тоже могу подтвердить. Депутаты могут снова предложить проект закона, так было бы логичней. Но это право депутатов", — заявил Пулбере.

Как быть с языками в Молдове

По словам бывшего главы Конституционного суда Думитру Пулбере, в обществе было бы куда меньше противоречий по этим вопросам, если бы не активность некоторых политиков.

"В молдавском обществе по этим вопросам давно есть компромисс. Только наши горе-политики иногда разжигают этот интерес. Мне как гражданину безразлично, на каком языке говорит тот или иной собеседник, главное, чтобы мы находили общий язык. Самая удачная формулировка для русского языка — это язык межнационального общения. Ведь русский язык все знают", — говорит Пулбере.

Бывший постоянный представитель Молдовы при ООН и Совете Европы, политический аналитик Алексей Тулбуре считает, что спор по поводу языка лишь одно из проявлений более глубокого раскола в молдавском обществе.

"По многим вопросам у нас две точки зрения. По отношению к прошлому, к идентичности, к геополитической ориентации. В этом же ряду стоит и язык. Если эти две части общества не способны договариваться и идти на компромиссы, то у страны мало перспектив", — говорит Тулбуре.

По мнению эксперта, у Молдовы есть определенное наследие, уникальная языковая, демографическая, социальная ситуация, которую придется учитывать при нахождении подобного рода компромиссов.

"Для того чтобы решение языкового вопроса было долговечным, оно должно опираться на какие-то международные документы. В первую очередь это Европейская хартия региональных языков или языков меньшинств. Ее применение в Молдове могло бы быть решением и успокоило бы одну и другую сторону. Ни одна из сторон не убедит оппонентов в своей правоте", — считает Тулбуре.

Второй фундаментальный момент в вопросах языка, отношения к прошлому, национальной идентичности и других сложных тем, по мнению Тулбуре, заключается во взвешенном и консолидированном участии государства в разрешении подобных споров.

"Государство должно занять совершенно ясную позицию в этих вопросах. Для начала нужно говорить, что какие-то вещи неприемлемы, например оскорбления, за них надо наказывать", — говорит Тулбуре.

По словам аналитика, это два основополагающих фактора, которые могут помочь в разрешении проблемы.

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