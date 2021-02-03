"Пьяный водитель" в Сынжерей пытался откупиться от полиции за 400 евро

Хотел помочь водителю, пойманному пьяным за рулем, избавиться от проблем с полицией, но сам был задержан.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Мужчина из Сынжерей был задержан сотрудниками Северного территориального управления Национального центра по борьбе с коррупцией и Антикоррупционной прокуратуры по подозрению в торговле влиянием. Его подозревают в получении взятки от другого молодого человека в обмен на прекращение дела о вождении автомобиля в нетрезвом виде.

Согласно данным следствия, подозреваемый утверждал, что мог повлиять на должностных лиц из Инспектората полиции Бельц, чтобы закрыть дело, возбужденное в отношении водителя, и что он мог убедить сотрудников правоохранительных органов вернуть его машину, размещенную на штрафстоянке. За свои услуги он якобы потребовал 400 евро.

Задержание произошло в мэрии села Хечул-Ноу Сынжерейского района при передаче денег. Подозреваемого задержали на 72 часа. На его имя было возбуждено уголовное дело по факту извлечения выгоды из влияния. В случае признания его виновным мужчине грозит уголовное наказание, вплоть до тюремного заключения на 6 лет.

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