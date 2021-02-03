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Судебное заседание по делу Шора снова отложили: в чем причина

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210203/33479505/sudebnoe-zasedanie-po-delu-shora-snova-otlozhili-v-chem-prichina.html

Очередное заседание суда по делу находящегося в розыске депутата Илана Шора не состоялось. Следующее должно пройти через два дня.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Заседание Апелляционной палаты Кагула по делу бизнесмена Илана Шора перенесли. Судебное слушание, назначенное на 3 февраля, как и предыдущее, отменили из-за того, что Конституционный суд (КС) еще не высказался по поводу обращения адвокатов Шора по процедуре отвода судей. Об этом говорится в сообщении на сайте инстанции.

"Заседание не состоялось, потому как не было рассмотрено заявление об отводе суда", – отмечено в решении.

По этой же причине ранее не состоялись судебные слушания, назначенные на 22 и 27 января. Адвокаты Шора обратились в КС с просьбой разъяснить процедуру отвода судей, тогда инстанция признала их решение необоснованным.

Следующее заседание по делу должно состояться 5 февраля.

Высший совет магистратуры
© Sputnik / Miroslav Rotari
ВСМ снова отложил рассмотрение вопроса об отставке судьи по делу Шора

Речь идет о процессе по факту мошенничества и отмывания денег, согласно которому столичный суд в 2017 году приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительном учреждении полузакрытого типа. 

Уголовное дело по факту вывода огромной суммы из банковской системы Молдовы возбудили в 2015 году. Шор дал показания против бывшего премьер-министра Владимира Филата, которого в июне 2016 года суд приговорил к девяти годам лишения свободы.

Отметим, что Высший совет магистратуры одобрил заявление об отставке судьи-докладчика по этому делу — Нины Велевой. Она продолжит исполнять свои обязанности по делу, пока в Официальном Мониторе не будет опубликовано решение ВСМ об ее отставке.

Шора задержали 22 июня 2016 года в ходе расследования преступлений в банковском секторе. С 24 июня того же года он находился под предварительным арестом. А 5 августа 2016 года Апелляционная палата Кишинева постановила перевести Шора под домашний арест. Затем эта мера пресечения несколько раз продлевалась. Дело было передано в суд 24 августа 2016 года. 

Молоток судьи
© Sputnik / Максим Богодвид
С четвертой попытки: ВСМ одобрил отставку судьи по делу Шора

Первое заседание инстанции состоялось 6 сентября 2016 года, а 21 июня 2017-го был оглашен приговор. Суд столичного сектора Буюканы приговорил Шора к 7 годам и 6 месяцам лишения свободы в пенитенциаре полузакрытого типа. Инстанция тогда же постановила освободить его из-под домашнего ареста и поместить под судебный контроль до вынесения окончательного приговора.

В феврале 2018 года Высшая судебная палата передала это дело на рассмотрение в Апелляционную палату Кагула. Заседания неоднократно переносили.

В ходе парламентских выборов, состоявшихся 24 февраля 2019-го, Шора избрали депутатом по одномандатному округу. В июне того же года он покинул страну. Спустя несколько месяцев его лишили депутатского иммунитета. По факту незаконного пересечения Шором границы Молдовы возбуждено уголовное дело, его объявили в международный розыск.

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