В Гагаузии отменили назначенные на 4 апреля выборы в Народное собрание

Депутатам Народного собрания Гагаузии не хватило нескольких месяцев на утверждение состава Центризбиркома, а также бюджета региона на текущий год, в результате чего они отменили утвержденные ранее выборы.

КОМРАТ, 3 фев - Sputnik, Максим Топал. Очередное заседание гагаузского законодательного органа вновь выдалось скандальным. Депутаты с среду собрались на специальную сессию, на повестке дня которой был только один вопрос – утверждение четырех оставшихся членов ЦИК Гагаузии.

Однако до рассмотрения этого вопроса дело так и не дошло. Депутат Сергей Чимпоеш признал "безусловную вину" депутатского корпуса в пропуске всех сроков по организации выборов.

Полномочия старого состава Центральной избирательной комиссии Гагаузии уже истекли, а новый утвержден в неполном составе, к тому же он не избрал свое руководство. Это сделало региональный ЦИК неработоспособным, притом что избирательный период начинается уже сегодня и желающие стать депутатами уже могли бы запросить подписные листы.

"Чтобы не допустить юридической коллизии, мы должны отменить постановление о назначении выборов от 18 декабря, разобраться с бюджетом, утвердить состав ЦИК и затем уже назначить дату выборов", – сказал Сергей Чимпоеш.

Депутаты НСГ © Sputnik / Maxim Topal

Председатель НСГ Владимир Кысса © Sputnik / Maxim Topal 1 / 2 © Sputnik / Maxim Topal Депутаты НСГ

Депутаты НСГ поддержали эту идею и отменили выборы в Народное собрание, уже назначенные на 4 апреля. Предложение утвердить новую дату выборов – 11 апреля – не нашло поддержки депутатов. Народные избранники так и не доукомплектовали состав Центризбиркома, решив вернуться к этому вопросу через одну неделю.

Вопрос утверждения Центральной избирательной комиссии Гагаузии можно было решить еще в декабре прошлого года. Дело в том, что исполнительный комитет делегировал своих представителей в ЦИК Гагаузии еще 3 декабря, судебные инстанции – 5 декабря, а Народное собрание - 7 декабря. Однако эти кандидатуры так и не были обсуждены в постоянных комиссиях НСГ.

Тем не менее это не помешало депутатам утвердить пятерых из девяти членов Центральной избирательной комиссии. Представителей исполкома депутаты наотрез отказались утверждать, а делегат от судебных инстанций Игорь Янак от мандата отказался прямо перед принятием присяги.

Проблема усугубляется еще и тем, что в Гагаузии до сих пор не принят бюджет на 2021 год. Это означает, что органы власти используют временный бюджет, основанный на показателях прошлогоднего. Поскольку в минувшем году выборов в Народное собрание не было, вопрос финансирования избирательной кампании этого года повис в воздухе.

В Главном управлении финансов Гагаузии подсчитали ориентировочную сумму расходов на выборы – это 4,4 миллиона леев.

Напомним, Народное собрание автономии состоит из 35 депутатов, избираемых по одномандатным округам. Их полномочия рассчитаны на 4 года. Учредительное заседание Народного собрания текущего созыва состоялось 20 января 2017 года. Согласно избирательному кодексу Гагаузии максимальный срок продления полномочий депутатов составляет 3 месяца.

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