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Здание парламента Молдовы

Первое пленарное заседание парламента Молдовы: что в планах у депутатов

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210203/33481003/pervoe-plenarnoe-zasedanie-parlamenta-moldova-chto-v-planakh-u-deputatov.html

В пресс-службе законодательного органа республики рассказали, какие проекты планируют рассмотреть депутаты на первых заседаниях весенней сессии парламента.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Первое пленарное заседание парламента Молдовы в рамках весенней сессии состоится 4 февраля в 10.00.

© Sputnik / Miroslav Rotari
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Как сообщили в пресс-службе высшего законодательного органа, депутатам предстоит рассмотреть законопроект о расследовании транспортных происшествий, а также инициативы о физической культуре и спорте, производстве, сбыте и использовании посадочного материала. Кроме того, парламентарии обсудят изменения в закон о региональном развитии Молдовы, поправки в закон о кадастре недвижимого имущества, в закон о Генеральном инспекторате карабинеров, а также в закон о деятельности полиции и статусе полицейского.

"В повестку следующих пленарных заседаний также входит рассмотрение решений о назначении ряда членов Сертификационной комиссии, дополнение постановления парламента о создании следственной комиссии для выяснения всех обстоятельств кражи из банковской системы Молдовы и расследования банковского мошенничества, а также прекращение полномочий Народного адвоката", – уточнили в пресс-службе.

Молдавские депутаты ушли на каникулы 16 декабря 2020 года. Однако они собирались на заседание во время внеочередной сессии по случаю инаугурации президента Молдовы. С отдыха они вернулись 20 января 2021-го – тогда началась работа в парламентских комиссиях.

Правила процедуры законодательного собрания предусматривают, что парламент собирается на две очередные сессии в год. Осенняя сессия начинается в сентябре, а весенняя – в феврале.

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