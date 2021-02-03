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Бухарест.

По пути в Париж президент Молдовы остановилась в Бухаресте: что она там делала

© Inquam Photos / Octav Ganea
Политика
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Sputnik Молдова
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Глава государства побеседовала с премьером Румынии, обсудив вопросы, связанные с двусторонним сотрудничеством, а также с пандемией коронавируса.

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду по пути в Париж провела встречу с премьером Румынии Флорином Кыцу. Об этом глава государства сообщила на своей странице в Facebook.

Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, și premierul român, Florin Cîțu. București, 3 februarie 2021
© Photo : Maia Sandu / Facebook
Президент Молдовы Майя Санду и премьер Румынии Флорин Кыцу/

По ее словам, основной темой беседы стало то, как Румыния может помочь республике быстрее получить доступ к вакцине COVID-19.

Елисейский дворец — резиденция президента Франции. Архивное фото
© Sputnik / Irina Kalashnikova
Визит Санду в Париж - не то время, не то место

"Кыцу заверил, что все возможные рычаги в этом отношении анализируются. Остановить пандемию – это предмет безопасности не только на национальном, но и на европейском уровне. Премьер проинформировал, что в ближайшее время правительство Румынии передаст Молдову и другую помощь", – сказала президент.

Также, как сообщила Санду, стороны обсудили инициативы, которые поднимались в ходе визита румынского лидера Клауса Йоханниса в Кишинева с точки зрения повышения сотрудничества межправительственном уровне.

Посольство Румынии в Молдове
© Sputnik / Mihai Caraus
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"Среди приоритетных проектов двустороннего сотрудничества обозначены энергетическое взаимоподключение с Румынией, работа газопровода Яссы-Кишинев, а также строительство моста в Унгенах", – уточнила молдавский президент.

На 3-4 февраля у Майи Санду запланирован официальный визит в Париж, где у нее запланированы встречи с французским лидером Эммануэлем Макроном, председателем Сената Франции Жераром Ларше и членам группы дружбы "Франция-Молдова" в Сенате, председателем национального собрания Ришаром Ферраном и членами группы дружбы "Франция-Молдова" в этой организации,
министром иностранных дел Жан-Ивом Ле Дрианом, главой Минтранспорта и государственной службы Амели де Моншален, генеральным секретарем франкофонии Луизой Мушикивабо, руководством Движения французских предприятий (MEDEF) и представителями французского бизнеса.

"В состав официальной делегации, которая отправится во Францию, войдут: президент Молдовы Майя Санду, советник в области внешней политики Кристина Герасимов, советник по связям с общественностью, пресс-секретарь Сорина Штефырцэ, замглавы Службы государственной охраны Василий Попа", – сообщили ранее в администрации молдавского президента.

Ранее Майя Санду совершила официальный визит в Киев и Брюссель.

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