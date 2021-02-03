Додон считает, что досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове в июне

По мнению пятого президента республики, действующий состав парламент не соответствует результатам выборов 2019 года и "должен уйти в историю",

КИШИНЕВ, 3 фев – Sputnik. Досрочные парламентские выборы состоятся в Молдове в июне. Об этом заявил нынешний лидер молдавских социалистов Игорь Додон.

"Я говорю твердо сегодня, что в июне будут досрочные выборы парламента... Моя твердая позиция, что фракция ПСРМ не должна голосовать за кандидата на пост премьера", – сказал Додон.

На уточняющий вопрос, означает ли это, что социалисты дважды не проголосуют за предложенного президентом кандидата на пост главы кабинета министров, он ответил "не будем голосовать за правительства в этот период, а последовательно идти, как и обещали, к досрочным выборам".

"Фракция Партии социалистов примет участие в заседании парламента, чтобы обсудить с кандидатом в премьеры, увидеть программу правительства, команду кабмина, задать им вопросы. Но ПСРМ, считаю, не должна голосовать за это правительство. И, не будут голосовать за него на следующей неделе", – добавил Додон.

По его словам, действующий парламент не соответствует результатам выборов 2019 года и должен быть распущен.

Шансов на то, что кто-то из депутатов-социалистов проголосует за правительство под руководством Натальи Гаврилицы, по словам Додона, нет.

Президент Молдовы Майя Санду на прошлой неделе предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила: она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

Согласно местному законодательству кандидат на должность премьера в течение 15 календарных дней после выдвижения обращается за вотумом доверия парламента программе деятельности и всему списку кабинета министров.

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