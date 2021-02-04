Майя Санду в Париже: с кем проведены встречи и что обсуждали

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В ходе своего рабочего визита во Францию президент Молдовы Майя Санду провела первую запланированную встречу - с председателем Национального собрания Ришаром Ферраном и членами группы дружбы Франция-Молдова в Нацсобрании.

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova Встреча президента Майи Санду с председателем Нацсобрания Франции Ришаром Ферраном

Как отмечается в сообщении пресс-службы главы государства, в ходе диалога она подтвердила постоянный интерес Молдовы к расширению и диверсификации молдавско-французских двусторонних отношений на всех уровнях, продвижению переговоров по двусторонним соглашениям и развитию экономического сотрудничества.

"Уверена, что дружеские отношения между нашими странами будут отмечены восходящей динамикой. Франция постоянно поддерживает демократические и экономические реформы в Республике Молдова", - отметила Санду.

Она добавила, что молдавское руководство поставило перед собой задачу построить государство, которое защитит своих граждан, предоставит им возможности для будущего и сделает демократию и права человека реальностью.

"Мы хотим быть надежным партнером во внешнеполитическом плане и иметь возможность использовать альтернативы, предлагаемые Восточным партнерством", - отметила Санду.

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova Встреча президента Майи Санду с председателем Нацсобрания Франции Ришаром Ферраном

Французских партнеров интересовали последние политические события в Молдове, региональный контекст и ближайшие приоритеты страны, отмечает пресс-служба президента.

"Приверженность борьбе с коррупцией, соблюдение прав человека и приверженность европейским ценностям - это три тесно связанных вопроса, общих как для ЕС, так и для Франции. Поэтому мы будем поддерживать вас в этом начинании", - заявил в этой связи Ришар Ферран.

В ходе встречи стороны также рассмотрели ряд актуальных вопросов, представляющих взаимный интерес с точки зрения региональной и международной повестки дня.

© Photo : Preşedinţia Republicii Moldova Встреча президента Майи Санду с председателем Нацсобрания Франции Ришаром Ферраном

Предыдущее заседание парламентской группы дружбы Франция-Молдова в Национальном Собрании Французской Республики прошло в Кишиневе 21-28 сентября 2019 года.

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