В парламенте Молдовы открылась весенне-летняя сессия: что в повестке

В повестку первого заседания высшего законодательного органа страны вошло несколько законопроектов и поправки в другие нормативные акты.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Первое пленарное заседание весенне-летней сессии в молдавском парламенте началось в четверг.

К началу заседания в зале присутствует 91 депутат. Пленум начался после исполнения гимна Республики Молдова.

"У нас кворум. Очередную сессию парламента объявляю открытой", - заявила председатель парламента Зинаида Гречаная.

В повестке высшего законодательного органа законопроект о расследовании транспортных происшествий, а также инициативы о физической культуре и спорте, производстве, сбыте и использовании посадочного материала.

Кроме того, парламентарии обсудят изменения в закон о региональном развитии Молдовы, поправки в закон о кадастре недвижимого имущества, в закон о Генеральном инспекторате карабинеров, а также в закон о деятельности полиции и статусе полицейского.

В повестку следующих пленарных заседаний также входит рассмотрение решений о назначении ряда членов Сертификационной комиссии, дополнение постановления парламента о создании следственной комиссии для выяснения всех обстоятельств кражи из банковской системы Молдовы и расследования банковского мошенничества, а также прекращение полномочий народного адвоката.

Молдавские депутаты ушли на каникулы 16 декабря 2020 года. Однако они собирались на заседание во время внеочередной сессии по случаю инаугурации президента Молдовы. С отдыха они вернулись 20 января 2021-го – тогда началась работа в парламентских комиссиях.

Правила процедуры законодательного собрания предусматривают, что парламент собирается на две очередные сессии в год. Осенняя сессия начинается в сентябре, а весенняя – в феврале.

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