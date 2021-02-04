11:57 04 Февраля 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR20.89
  • USD17.38
  • RUB0.23
  • RON4.29
  • UAH0.62
Поиск
Парламент Республики Молдова

В парламенте Молдовы открылась весенне-летняя сессия: что в повестке

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
Получить короткую ссылку
104 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/07e4/0c/12/32935840.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210204/33487411/v-parlamente-moldovy-otkrylas-vesenne-letnyaya-sessiya-chto-v-povestke.html

В повестку первого заседания высшего законодательного органа страны вошло несколько законопроектов и поправки в другие нормативные акты.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Первое пленарное заседание весенне-летней сессии в молдавском парламенте началось в четверг. 

К началу заседания в зале присутствует 91 депутат. Пленум начался после исполнения гимна Республики Молдова. 

"У нас кворум. Очередную сессию парламента объявляю открытой", - заявила председатель парламента Зинаида Гречаная. 

В повестке высшего законодательного органа законопроект о расследовании транспортных происшествий, а также инициативы о физической культуре и спорте, производстве, сбыте и использовании посадочного материала.

Кроме того, парламентарии обсудят изменения в закон о региональном развитии Молдовы, поправки в закон о кадастре недвижимого имущества, в закон о Генеральном инспекторате карабинеров, а также в закон о деятельности полиции и статусе полицейского.

Здание парламента Молдовы
© Sputnik / Mihai Caraus
В четверг пройдет первое пленарное заседание парламента Молдовы в 2021 году
В повестку следующих пленарных заседаний также входит рассмотрение решений о назначении ряда членов Сертификационной комиссии, дополнение постановления парламента о создании следственной комиссии для выяснения всех обстоятельств кражи из банковской системы Молдовы и расследования банковского мошенничества, а также прекращение полномочий народного адвоката.

Молдавские депутаты ушли на каникулы 16 декабря 2020 года. Однако они собирались на заседание во время внеочередной сессии по случаю инаугурации президента Молдовы. С отдыха они вернулись 20 января 2021-го – тогда началась работа в парламентских комиссиях.

Правила процедуры законодательного собрания предусматривают, что парламент собирается на две очередные сессии в год. Осенняя сессия начинается в сентябре, а весенняя – в феврале.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Вакансия депутата: в молдавском парламенте освободилось кресло
Высокая кухня: как депутаты питаются в условиях пандемии
Политолог: депутаты могут проголосовать за формирование "правительства спасения"


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Карнавальные маски в магазине в Венеции: 2021-й год стал для праздника совсем не веселым.
Фото - Карнавал пал жертвой COVID-19: Венеция не ждет гостей
Памяти сэра Тома: как британский полковник спас тысячи жизней
Памяти сэра Тома: как британский ветеран Второй мировой спас тысячи жизней
Пожары в Молдове: итоги года
Молдова в огне: топ-5 самых частых причин пожаров

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться