В парламенте Молдовы открылась весенне-летняя сессия: что в повестке

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. Первое пленарное заседание весенне-летней сессии в молдавском парламенте началось в четверг.
К началу заседания в зале присутствует 91 депутат. Пленум начался после исполнения гимна Республики Молдова.
"У нас кворум. Очередную сессию парламента объявляю открытой", - заявила председатель парламента Зинаида Гречаная.
В повестке высшего законодательного органа законопроект о расследовании транспортных происшествий, а также инициативы о физической культуре и спорте, производстве, сбыте и использовании посадочного материала.
Кроме того, парламентарии обсудят изменения в закон о региональном развитии Молдовы, поправки в закон о кадастре недвижимого имущества, в закон о Генеральном инспекторате карабинеров, а также в закон о деятельности полиции и статусе полицейского.
Молдавские депутаты ушли на каникулы 16 декабря 2020 года. Однако они собирались на заседание во время внеочередной сессии по случаю инаугурации президента Молдовы. С отдыха они вернулись 20 января 2021-го – тогда началась работа в парламентских комиссиях.
Правила процедуры законодательного собрания предусматривают, что парламент собирается на две очередные сессии в год. Осенняя сессия начинается в сентябре, а весенняя – в феврале.
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