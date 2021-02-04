В парламенте официально утвердили отставку Головатюка

Владимир Головатюк сложил свои депутатские полномочия. Заявление депутата утвердили в первом пленарном заседании весенней сессии.

КИШИНЕВ, 4 фев - Sputnik. В парламенте одобрили отставку Владимира Головатюка и объявили об освободившейся должности депутата.

Владимир Головатюк, депутат от Партии социалистов (ПСРМ), сложил мандат в связи с назначением на должность посла Молдовы в России.

Указ был подписан Игорем Додоном 16 декабря 2020 года и вступил в силу после публикации в Monitorul oficial 18 декабря 2020 года.

Проект решения об отставке Владимира Головатюка был представлен с центральной трибуны парламента депутатом-социалистом Василе Болей.

Владимир Головатюк подал заявление 19 января 2021 года.

Согласно регламенту, просьбы об отставке депутатов должны быть рассмотрены и утверждены в течение 30 дней с даты подачи.

Мандат достанется другому лицу из избирательного списка ПСРМ.

Парламент собрался в четверг, 4 февраля, на свое первое пленарное заседание в 2021 году после зимнего перерыва.

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