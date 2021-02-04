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Автомобили. Архивное фото

Кишинев не будет ограничивать передвижение автомобилей приднестровцев

© Sputnik / Miroslav Rotari
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210204/33491438/kishinev-ne-budet-ogranichivat-peredvizhenie-avtomobiley-pridnestrovtsev.html

В Бюро по реинтеграции Молдовы ответили на комментарий, выпущенный внешнеполитическим ведомством Приднестровья об ограничении с 15 марта движения автомобилей с приднестровскими номерами.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Корреспондент Sputnik получил комментарий от Бюро по реинтеграции Молдовы по поводу сообщения внешнеполитического ведомства Приднестровья об ограничении с 15 марта движения автомобилей с приднестровскими номерами.

МВД Приднестровья
© Photo : Viber / Пресс-центр МВД ПМР
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В комментарии молдавского ведомства не сказано о каких-либо ограничениях для водителей автомобилей с приднестровскими номерами. Как отметили в Бюро, вопрос касается только "информационной кампании об условиях участия автотранспортных средств из приднестровского региона в международном дорожном движении, которая началась 25 января".

"В настоящее время не идет речь о каких-либо конкретных сроках, а о проведении информационно-разъяснительной кампании для водителей транспортных средств из приднестровского региона, участвующих в международном дорожном движении", – пояснили в Бюро.

В ведомстве по реинтеграции также отметили, что информационная кампания нацелена на повышение эффективности деятельности Пунктов регистрации транспортных средств (ПРТС) и улучшение уровня реализации Протокольного решения от 24 апреля 2018 года.

"В том числе в той части, что касается регистрации транспортных средств, не осуществляющих коммерческую деятельность и приведения указанной категории автомобилей в соответствие с требованиями Венской конвенции о дорожном движении от 1968 года, ранее достигнутыми договоренностями в рамках переговорного процесса и законодательством Республики Молдова", – подчеркнули в Бюро.

Кишинев запустил информационную кампанию, чтобы ускорить динамику регистрации автотранспорта приднестровскими водителями с номерными знаками и сертификатами нейтральных образцов в ПРТС.

Открытие пункта регистрации автотранспортных средств в Тирасполе.
© Sputnik / Irina Leahova
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Между тем в приднестровском внешнеполитическом ведомстве настаивают на том, что механизм работы Пунктов регистрации транспортных средств не обладает полноценным функционалом, потому за два года их существования воспользовались возможностью регистрации нейтральных номерных знаков только 4% от общего числа автомобилистов региона.

"Первоочередной задачей является устранение официально зафиксированных экспертами сторон пятнадцати конкретных проблем в деятельности ПРТС с целью формирования дееспособного механизма, отвечающего интересам всех жителей Приднестровья", - пояснили во внешнеполитическом ведомстве региона.

В сообщении приднестровского ведомства, которое вызвало резонанс, говорилось об обращениях жителей Приднестровья, о том, что на пропускном пункте "Кучурганы" сотрудники пограничной полиции РМ распространяют слухи о якобы ограничении с 15 марта движения приднестровского автотранспорта, за исключением автомобилей с нейтральными номерными знаками.

Пункты регистрации действуют в Приднестровье с сентября 2018 года. Всего их открыто два – в Рыбнице и Тирасполе. В них можно получить нейтральные номера, позволяющие приднестровским автомобилистам путешествовать за пределы региона.

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Теги:
регистрации транспортных средств, нейтральные регистрационные номера, авто, Кучурган, приднестровье, Бюро по реинтеграции


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