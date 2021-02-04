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Национальный День памяти жертв Холокоста.

Парламент принял закон об уголовной ответственности за отрицание Холокоста

© Sputnik / Mihai Caraus
Политика
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/politics/20210204/33495783/parlament-prinyal-zakon-ob-ugolovnoy-otvetstvennosti-za-otritsanie-holokosta.html

Депутаты поддержали в первом чтении поправки в законодательный акт, предусматривающий штрафы и сроки лишения свободы.

КИШИНЕВ, 4 фев — Sputnik. Парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект, предусматривающий уголовную ответственность за создание и поддержку организаций фашистского, расистского и ксенофобского характера, отрицание Холокоста и пропаганду фашистской, расистской, ксенофобской идеологии. "За" проголосовали депутаты Партии социалистов, Партии "Действие и солидарность", Партии "Достоинство и правда".

Согласно проекту, создание, присоединение или поддержка фашистских, расистских или ксенофобских организаций наказывается тюремным сроком от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет. Юридическое лицо будет наказано штрафом в размере до 150 000 леев или принудительной ликвидацией.

В то же время за отрицание или публичное оспаривание Холокоста или его последствий будет вводится наказание до 5 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет.

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Авторы проекта также предлагают, чтобы распространение и публичное использование фашистской, расистской или ксенофобской символики, пропаганда культа лиц, окончательно осужденных за преступления против мира и безопасности человечества или за военные преступления и преступления против человечности, карались штрафами на сумму до 50 000 леев, либо неоплачиваемым трудом в пользу общества продолжительностью до 240 часов, либо с лишением свободы на срок до 3 лет. Во всех случаях также применяется лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 5 лет. 

Проект инициировали депутаты ПСРМ Никита Цуркан, Гайк Вартанян, Виталий Евтодиев, Василе Боля.

Изменения вступят в силу после утверждения проекта во втором чтении.

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