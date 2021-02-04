Чокой: досрочные выборы могут опустошить резервный фонд правительства

В законе о государственном бюджете на 2021 год нет специальной статьи расходов на избрание нового состава депутатского корпуса.

КИШИНЕВ, 4 фев – Sputnik. Резервный фонд правительства – единственный возможный источник финансирования досрочных парламентских выборов. При этом на их проведение уйдут почти все средства фонда, предусмотренные законом о бюджете для покрытия непредвиденных расходов. Об этом в телеэфире заявил исполняющий обязанности премьер-министра Аурелиу Чокой.

На вопрос о том, из каких фондов будут выделены деньги на проведение парламентских выборов 2021 году, и.о. премьера заявил, что единственным источников финансирования может быть только резервный фонд.

"В законе о государственном бюджете специальной статьи расходов нет. Значит, деньги придется выделить из резервного фонда правительства, который согласно закону составляет 161 миллион леев. Если, по вашим словам, Центральная избирательная комиссия уже установила цифру 114 миллионов, то в резервном фонде после выборов останется совсем немного", – заявил Чокой.

И.о. премьера заявил, что если в резервном фонде правительства не останется средств, правительству придется укладываться в установленные законом пределы расходов. В экстренном случае правительство, по словам Чокоя, сможет оптимизировать расходы и перенаправлять средства на первоочередные нужды.

Президентские выборы в 2020 году, которые проводились в разгар пандемии коронавируса обошлись бюджету в 149,7 миллиона леев. На парламентские выборы в 2019 году из казны было выделено 110 миллионов леев.

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