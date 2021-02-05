Додон – о судьбе кабмина Гаврилицы и возможных итогах досрочных выборов

Лидер Партии социалистов Республики Молдова рассказал, как поведут себя депутаты руководимого им политформирования на заседании парламента, где планируется рассмотреть программу и состав праивтельства Натальи Гаврилицы.

КИШИНЕВ, 5 фев – Sputnik. Молдавские социалисты не поддержат кабинет министров Натальи Гаврилицы. Об этом сообщил пятый президент Молдовы, лидер Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Игорь Додон в пятницу в рамках своего видеоблога.

"Мы не боимся досрочных парламентских выборов и готовы принять такое решение, которое будет в интересах граждан. Мы не будем голосовать за правительство Гаврилицы на следующей неделе. Это окончательное решение. Я говорил, что это моя позиция, но обсудил это и с коллегами по партии. Заверяю, госпожа Гаврилица, будьте уверены, что на следующей неделе премьер-министром вы не станете", – сказал Додон.

По его словам, скорее всего, заседание парламента, на котором планируется рассмотреть состав и программу кабинета министров, состоится в четверг. Он уточнил, что депутаты-социалисты будут присутствовать на этом обсуждении.

На вопрос о том, как поступят социалисты, если при второй попытке президент Майя Санду выдвинет другого кандидата в премьеры, Додон отметил, что ПСРМ может проголосовать за правительство, если в нем будут представители партии.

"Если наша программа полностью или частично отражена в программе кабинета министров, если будут представители ПСРМ или профессионалы, которых мы поддержим, то есть смысл проголосовать за такое правительство. А так, какой смысл? Поэтому остаюсь на той же позиции, скорее всего у нас состоятся досрочные парламентские выборы в июне", – добавил лидер социалистов.

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Он отметил, что после досрочных парламентских выборов структура законодательного органа изменится – некоторые партии исчезнут из его состава, а других появятся шансы впервые попасть в него. По его мнению, в следующем составе парламента не будет ни одной фракции, которая получит большинство депутатских мандатов.

"Тогда придется вновь садиться за стол переговоров... Политика – это искусство компромисса. Если после досрочных парламентских выборов не будет фракции, которая наберет большинство, то будет два решения – или прийти к компромиссу или идти на новые досрочные выборы. Не исключаю, что у нынешнего президента страны, которая и на этом этапе показала, что не может идти на компромисс и не может дискутировать с партиями, может быть аналогичная позиция и после выборов в июне", – сказал Додон.

По его мнению, в таком случае страна вновь столкнется с блокированием парламента, которое обойдется в 110-120 миллионов леев. Именно такая сумма, как отметил лидер ПСРМ, уходит на проведение досрочных парламентских выборов.

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"Мы будем готовы дискутировать. Мы показали, что можем делать компромиссы в интересах граждан... Готовы ли мы дискутировать? Да, мы готовы дискутировать абсолютно со всеми", – заключил Додон.

Президент Молдовы Майя Санду на прошлой неделе предложила на пост премьер-министра страны кандидатуру Натальи Гаврилицы. Глава государства в то же время заявила: она и дальше продолжает считать, что досрочные парламентские выборы – единственный путь для выхода из политического тупика.

Согласно местному законодательству кандидат на должность премьера в течение 15 календарных дней после выдвижения обращается за вотумом доверия парламента программе деятельности и всему списку кабинета министров.

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